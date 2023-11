Su Segretari comunali e trasporto pubblico di Rassemblement Valdôtain

Nell'odierno Consiglio Valle, tre fondamentali provvedimenti occupano il centro dell'attenzione: il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) per il triennio 2024-2026, le nuove norme per la selezione dei segretari comunali (DDL 121) e le modifiche alla legge sui servizi di trasporto pubblico di linea (DL 123). È il gruppo consiliare di Rassemblement Valdôtain a guidare la discussione, presentando ben 17 ordini del giorno, con l'obiettivo di ridefinire il futuro della regione.

Tra gli argomenti affrontati nei loro ordini del giorno relativi al DEFR, emergono le questioni cruciali e le sfide attuali, tra cui i trasporti, le politiche per lo sviluppo turistico, la prossima riforma degli enti locali e il ruolo futuro della Città di Aosta all'interno del contesto regionale.

In aggiunta, spicca un emendamento significativo relativo al dibattito in corso sul collegamento di "Cime Bianche". All'interno del DEFR in esame, si fa notare il "l'avvio dell'iter autorizzatorio", segnando una svolta significativa rispetto al precedente approccio centrato sul "Consiglio Valle", dopo un prolungato silenzio successivo alle prime audizioni sullo studio commissionato dalle due società coinvolte.