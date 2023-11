Confindustria VdA protagonista all’apertura della Settimana Cultura dell’Impresa

Confindustria Valle d'Aosta è stata in prima fila all'apertura della XXII Settimana della cultura d'impresa, un evento promosso da Confindustria e Museimpresa, che ha come obiettivo la promozione dei valori, della storia e delle tradizioni imprenditoriali. L'evento di apertura, intitolato 'L'industria consapevole a misura d'uomo', ha visto la partecipazione attiva di Confindustria Valle d'Aosta, che ha presentato il suo punto di vista e la sua visione sul mondo imprenditoriale.

Durante l'evento, i rappresentanti di Confindustria Valle d'Aosta hanno messo l'accento sull'importanza degli aspetti umani nel processo imprenditoriale. Hanno condiviso queste riflessioni con gli studenti che hanno partecipato al progetto 'Incontriamo il futuro: laboratori per una scelta consapevole', promosso dal Gruppo Giovani di Confindustria Valle d'Aosta, il cui scopo è aiutare gli studenti nell'orientamento scolastico.

Alcuni di questi studenti erano presenti fisicamente all'evento, contribuendo così a una discussione vivace.Inoltre, è stato annunciato il prossimo Pmi Day, in programma per il 17 novembre, che avrà come tema la "Libertà" come valore fondante da difendere, garantire e rispettare nella società. Questo evento è parte integrante della visione di Confindustria Valle d'Aosta per il futuro, che vede il territorio come il fulcro di una transizione sostenibile.

Secondo il presidente di Confindustria Valle d'Aosta, Francesco Turcato, pensare in termini di territorio significa pensare alle generazioni future, il che sottolinea l'importanza di costruire un futuro sostenibile per la regione.Oltre all'evento nazionale, Confindustria Valle d'Aosta ha anche organizzato un panel di discussione a livello locale, che ha coinvolto un gruppo di studenti. Durante questo panel, hanno preso la parola diversi esperti del settore imprenditoriale e della formazione.

L'obiettivo era promuovere una riflessione approfondita sulla percezione comune dell'imprenditore e mettere in luce i suoi aspetti più umani e spesso nascosti.Un momento importante dell'evento è stato la proiezione e la discussione del documentario "L'Anima dell'impresa", che mira a far riflettere sul ruolo dell'imprenditore e la sua importanza nella società.

L'edizione 2023 della Settimana della cultura d'impresa si concluderà il 20 novembre, con l'obiettivo di promuovere le eccellenze dell'impresa italiana, in cui l'arte e la bellezza paesaggistica si fondono con l'arte del fare imprenditoriale. Questo evento mira a sfatare alcuni pregiudizi legati al ruolo dell'imprenditore, mettendo in luce il suo contributo alla società in termini di collaborazione, condivisione e sostenibilità.

Confindustria Valle d'Aosta ha così giocato un ruolo di primo piano nell'apertura della XXII Settimana della cultura d'impresa, promuovendo una visione imprenditoriale basata su valori umani e sulla sostenibilità, mentre cerca di sfatare pregiudizi comuni sul mondo degli affari.