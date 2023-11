Presentato il progetto di ricerca dell'Università della VDA 'A-MONT'

Il progetto riguarda la realizzazione di un volume sulle economie di montagna rivolto agli studenti di laurea triennale del 2° o 3° anno e agli amministratori pubblici ed è finanziato dall’Assessorato agli Affari europei, Innovazione, PNRR e Politiche nazionali per la montagna della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Lo studio dell’economia dei territori montani rientra all’interno degli ambiti di analisi dell’economia regionale. Questa disciplina si è sviluppata attorno all’idea di specificità dei territori e della necessità di considerare lo spazio come elemento portante dello studio stesso.

Storicamente l’economia regionale si è evoluta in modo autonomo rispetto alla economica politica, sviluppando propri metodi o attingendo da discipline delle scienze sociali quali la sociologia, l’economia aziendale e la geografia. In questo modo si è perso molto spesso l’aspetto modellistico a favore di un’analisi di casi e la predisposizione di raccomandazioni per i decisori politici. Ai territori montani sono state spesso applicate categorie logiche come la marginalità e gli svantaggi strutturali.



Questo derivava principalmente dal fatto che solitamente questi studi non evidenziavano le specifiche caratteristiche montane ma accomunavano questi luoghi a generiche aree periferiche, agricole e rurali. Se questo approccio da una parte ha permesso di identificare i territori montani come aree fragili e bisognose di specifici interventi, dall’altra ha portato a disegnare misure di politica economica di natura compensativa con l’obiettivo di ristabilire per i territori montani condizioni simili a quelle dei territori più avvantaggiati, come quelli di pianura.

Fin dalle origini, la separazione tra economia politica ed economia regionale si è sviluppata attraverso l’identificazione delle specificità del territorio e l’incapacità del paradigma economico dominante di fornirne una rappresentazione adeguata. Infatti, una sua applicazione acritica ai territori montani avrebbe portato a una descrizione erronea o incompleta delle leggi che governano il funzionamento dell’economia dei territori montani.

L’abbandono dell’approccio modellistico ha reso tuttavia più complesso lo sviluppo della disciplina e soprattutto la possibilità di trasmettere in modo ordinato e organizzato la materia stessa all’interno della comunità scientifica.

L’obiettivo di questo lavoro è quello di fornire un’analisi del funzionamento dell’economia dei territori montani partendo dagli strumenti dell’economia politica e adattandoli o proponendone di nuovi ove necessario. Si farà quindi ricorso alla modellistica usata nei corsi di microeconomia e di economia industriale allentando alcune ipotesi del paradigma neoclassico che risultano troppo stringenti per i nostri fini.

L’elemento narrativo e l’analisi dei casi verranno recuperati al termine della presentazione teorica attraverso sezioni dedicate all’approfondimento tematico.