Compartecipazioni economiche, entro il 1° dicembre la presentazione delle domande

È fissata per venerdì 1° dicembre 2023 la scadenza per la presentazione delle domande per la concessione di compartecipazioni economiche del Consiglio Valle a iniziative e manifestazioni promosse da soggetti pubblici e privati che si svolgeranno nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024.

Le domande devono essere presentate sempre in base alle disposizioni indicate nel regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza con delibera n. 92/2022 e utilizzando l'apposita modulistica accedendo alla sezione: https://www.consiglio.vda.it/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/criteri-e-modalita . Possono essere trasmesse per posta elettronica certificata (Pec) all'indirizzo consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it o consegnate a mano all'archivio del Consiglio regionale, piazza Deffeyes 1, primo piano.

La compartecipazione economica è concessa a iniziative e manifestazioni di particolare valore culturale, artistico, scientifico, sociale, educativo, ambientale o a sostegno dei valori sportivi e di promozione della pratica sportiva, purché non di carattere competitivo, che si svolgono all'interno del territorio regionale. Requisito essenziale per l'ottenimento è l'assenza di barriere architettoniche nel luogo di svolgimento dell'iniziativa, fatta eccezione per gli eventi che per loro natura o caratteristica si svolgono in luoghi con accessibilità limitata.

I soggetti beneficiari, con vincolo di sede in Valle d'Aosta, possono essere i Comuni, le Unités des Communes e altri enti pubblici, l'Università della Valle d'Aosta oltre che enti, associazioni, comitati, istituzioni, fondazioni e altre organizzazioni private che non perseguano scopi di lucro, le cooperative sociali, le cooperative iscritte all'anagrafe delle onlus e le cooperative a mutualità prevalente. Non sono, invece, titolati a presentare domanda i partiti e i movimenti politici, i comitati costituiti estemporaneamente, le società di persone o di capitali.

Il regolamento in vigore prevede il divieto di cumulo con contributi provenienti dall'Amministrazione regionale per la medesima iniziativa o progetto.

L'importo massimo della compartecipazione economica è di 20 mila euro. La percentuale della compartecipazione può variare dal 50 al 90 per cento delle spese ammissibili. In caso di concessione a Comuni, Unités des Communes, Pro loco ed enti strumentali della Regione, la percentuale di calcolo della compartecipazione può variare tra il 30 e il 50 per cento delle spese ammissibili.

I termini di presentazione per le iniziative successive sono fissati per il 23 febbraio 2024 (attività di aprile, maggio e giugno); 10 maggio 2024 (attività di luglio e agosto); 12 luglio 2024 (attività di settembre e ottobre); 13 settembre 2024 (attività di novembre e dicembre).