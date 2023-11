GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Le Gouvernement a approuvé l’octroi, pour l’année 2024, des subventions destinées aux sociétés d’émigrés valdôtains à l’étranger pour leurs activités et ainsi la participation de la Région aux manifestations des émigrés valdôtains dans leurs pays d’accueil en 2024.

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

È stato approvato il rinnovo delle nomine dei membri esperti esterni del nucleo di valutazione dei programmi a finalità strutturale (NUVAL) e la ricostituzione dello stesso per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025.

È stata presa in esame la deliberazione relativa all’”Esercizio del controllo analogo dell’azionista Regione autonoma Valle d’Aosta sulle proprie società IN House e approvazione del programma operativo strategico triennale (post 2023/2025) e del piano esecutivo annuale (Pea 2023) di IN.VA. SpA.”. L’atto ora sarà sottoposto al parere della competente Commissione consiliare.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

È stata approvata la progettazione definitiva-esecutiva dei lavori di restauro e ripristino del parco del Castello di Aymavilles. La spesa complessiva nel biennio 2023-2024 è di circa 2 milioni di euro.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stata approvata l’erogazione di un contributo di 500 euro ad insegnante per l’aggiornamento professionale nell’anno scolastico 2023/2024.

È stata approvata la bozza di accordo tra la Regione, Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali, la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per l’area metro­politana di Cagliari e province di Oristano e Sud Sardegna e il Comune di Laconi (OR), per le attività di collaborazione e correlazione scientifica tra l’Area megalitica di Aosta e il Menhir Museum di Laconi ai fini della tutela, valorizzazione e promozione reciproca del patrimonio.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stato autorizzato l’utilizzo dei fondi finalizzati alla realizzazione di interventi di straordinaria manutenzione e messa in sicurezza per la frana Theilly, nel Comune di Fontainemore. La spesa complessiva prevista è di 602 mila e 650 euro.

È stato, quindi, approvato lo schema di convenzione tra la Regione e la Società Terna SpA per l’acquisizione dei dati di misura degli orari dell’energia elettrica immessa in rete dagli impianti di cui alle concessioni di grande derivazione d’acqua a scopo idroelettrico, con opera di presa ubicata sul territorio regionale.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stato approvato il programma regionale 2024 di bonifica sanitaria del bestiame.

E’ stata adottata la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta, relativa all’approvazione del nuovo Atto aziendale, permettendo così all’Azienda USL di darne attuazione.

È stato approvato un contributo di 30 mila euro alla “Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale” per la realizzazione del progetto “Questa è musica diversa”, rivolto alle persone con disabilità, per l’anno scolastico 2023/2024.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Sono stati approvati, a consuntivo, per la stagione 2022-2023, gli interventi a sostegno delle spese per il servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa e di sci nordico sostenute dai gestori o dagli incaricati della gestione delle piste. La spesa complessiva è di 3 milioni 382 mila e 294 euro, di cui 2 milioni 979 mila 733 per lo sci di discesa e 402 mila 561 per lo sci nordico.

È stata, inoltre, approvata la graduatoria dei gestori delle piste di fondo beneficiari dei finanziamenti relativi alle richieste dell’anno 2023. La spesa complessiva è di 762 mila euro.