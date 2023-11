"Prospettive Divergenti", primo appuntamento alla Biblioteca Regionale

Il Coordinamento donne SPI CGIL Valle d'Aosta, l’associazione Dora Donne in Valle d’Aosta e Donne ANPI Valle d'Aosta, in collaborazione con l’Associazione Diritto al Futuro, propongono una breve rassegna cinematografica per interpretare la realtà e riflettere su alcune fondamentali tematiche sociali attraverso prospettive non scontate e lo sguardo delle donne.

I tre appuntamenti che si terranno martedì 7, 14 e 21 novembre prevedono la proiezione di film selezionati da AIACE VdA e un momento di dibattito moderato dalla sociologa Stefania Graziani.

Il primo appuntamento

Ø 7 novembre 2023 - Dio è donna e si chiama Petrunya.

(Macedonia, Belgio, Slovenia, Croazia, Francia, 2019) di Teona Strugar Mitevska

Petrunija è laureata in storia, ha 32 anni, vive nella cittadina macedone di Štip e non ha un’occupazione. Rientrando verso casa dopo un colloquio di lavoro andato male, si ferma ad assistere a una cerimonia ortodossa per le strade. Il rituale prevede che il prete getti una piccola croce nel fiume e che gli uomini si precipitino a recuperarla. Petrunija, vicina alla riva, vede che nessuno raggiunge l’oggetto sacro e si tuffa a recuperarlo. Ne nasce una rissa per strapparle la croce di mano e, più tardi, la giovane è portata al posto di polizia per essere interrogata su un gesto che è stato filmato e il video è diventato popolare in internet, attirando l’attenzione della giornalista di una televisione nazionale.

Un duro attacco al maschilismo che non cade nello stereotipo del grottesco e del tragicomico balcanico.

PROGRAMMA:

Ø 14 novembre 2023 - Il giardino di limoni.

(Israele, Germania, Francia, 2008) di Eran Riklis.

Ø 21 novembre 2023 - Selezione di cortometraggi.