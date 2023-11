Torna il consolidato appuntamento valdostano con la cultura e l’intrattenimento

La consolidata collaborazione tra l'Assessorato alla Cultura della Valle d'Aosta e la Fondazione CRT - Cassa di Risparmio di Torino, la Saison Culturelle 2023/2024 promette di essere un'esperienza culturale straordinaria.

La rassegna, che continua a mantenere l'importante eredità del passato, presenta alcune eccitanti novità, grazie alla produzione affidata a IMARTS - International Music And Arts, un'organizzazione attiva nel campo della cultura e dello spettacolo dal vivo da più di 35 anni.

Giorgio Gallione assume il ruolo di direttore artistico della rassegna, portando con sé la sua vasta esperienza nel mondo dell'arte e dello spettacolo. Un ulteriore motivo di eccitazione per l'evento è il patrocinio concesso da Rai Radio3, che conferma il valore di questa iniziativa.

La Saison Culturelle rappresenta un'opportunità straordinaria per la comunità della Valle d'Aosta e per i visitatori di immergersi in un'ampia gamma di esperienze culturali ed artistiche. La stagione si preannuncia memorabile, con spettacoli di classe mondiale, artisti di talento e momenti di intrattenimento per tutte le fasce d'età.

Il programma comprende una vasta gamma di eventi, dalla proiezione di film d'essai per gli amanti del cinema all'appuntamento con autori e scrittori nel ciclo Littérature. Il Teatro Splendor sarà il palcoscenico di ben 25 spettacoli, tra cui musica classica, operetta, danza, teatro italiano e francese, musical, musica leggera, teatro per bambini, gospel e varietà. Questa varietà di spettacoli, di alto livello nazionale e internazionale, fa della Valle d'Aosta un punto focale per gli amanti dell'arte e dello spettacolo.

La stagione inizia a novembre con la sezione cinema e si sviluppa con incontri letterari e spettacoli di altissimo livello, tra cui "We Will Rock You" e "Le Songe". Dicembre è ricco di appuntamenti, inclusi il Premio Strega LXXVII, concerti e spettacoli teatrali, tra cui l'atteso Elio E Le Storie Tese.

Il nuovo anno inizia con una serie di eventi emozionanti a gennaio, seguiti da ulteriori spettacoli di talento a febbraio e marzo. La stagione si conclude ad aprile con una serie di appuntamenti culturali, inclusi il concerto mistico per Battiato e altre performance straordinarie.

L'Assessore Jean-Pierre Guichardaz sottolinea l'importanza di questa rassegna culturale nel panorama valdostano, offrendo un ricco calendario artistico e coinvolgendo anche artisti locali. La formula organizzativa flessibile e il coinvolgimento di soggetti esterni nella sua realizzazione rendono la Saison Culturelle un punto di riferimento nella promozione dello spettacolo dal vivo.

Il Direttore Artistico Giorgio Gallione manifesta il suo entusiasmo per questa nuova sfida, con l'obiettivo di rendere la Saison Culturelle una manifestazione vitale e coinvolgente per il pubblico.

Questa iniziativa rappresenta un chiaro esempio di come il sostegno della cultura da parte di enti pubblici e privati possa contribuire in modo significativo a arricchire la vita culturale di una comunità e a promuovere l'arte e lo spettacolo in tutte le loro sfaccettature. La Saison Culturelle 2023/2024 promette di offrire un'esperienza culturale indimenticabile e di consolidare la Valle d'Aosta come un importante centro per gli amanti dell'arte e dello spettacolo.

L’ultima sorpresa di questa Saison Culturelle riguarda il sito internet totalmente dedicato e unico, in cui poter trovare tutti gli spettacoli per genere e leggerne le schede. Sarà consultabile andando sul sito saisonculturellevda.it dove, da oggi, saranno in prevendita anche i biglietti degli spettacoli annunciati.

