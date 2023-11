Il Corecom Valle d'Aosta, in qualità di Autorità Garante delle comunicazioni sul territorio regionale, ha attivato per il biennio 2023-2024 il progetto di alfabetizzazione digitale e comunicazione sociale a favore dei cittadini di tutti i comuni della Valle nell'ambito della sua funzione istituzionale di media education per un'informazione e acquisizione di competenze a favore della collettività considerando che, l'accesso alle normali attività quotidiane, ai servizi della pubblica amministrazione e alla socializzazione, passa attraverso l'utilizzo di strumenti digitali.

Il progetto, totalmente gratuito per i Comuni aderenti, deriva da una delega della Commissione europea alle Autorità nazionali e regionali di garanzia e si compone di due moduli consequenziali per un totale di quattro ore complessive con la possibilità di arricchire l'offerta formativa, con ulteriori future sessioni, su specifici argomenti di interesse. I primi due appuntamenti sono fissati il 7 e 14 novembre dalle ore 20.00 alle 22.00 per i cittadini dei comuni di Gressan, Jovençan e Aymavilles - presso il salone della Banca di Credito Cooperativo di Gressan, in località Taxel - al quale seguiranno successive date fissate con i numerosi Comuni che hanno già aderito all'iniziativa.

«Si tratta di un format ideato e gestito direttamente dalla struttura del Corecom Valle d'Aosta - afferma il Presidente Pier Paolo Civelli - che, oltre ad essere il primo attivato in Italia dalla nuova delega assunta direttamente da Agcom, ha caratteristiche innovative e soprattutto ha come obiettivo, partendo da un livello "base", l'acquisizione, in un tempo relativamente breve, di maggiori competenze digitali promuovendo nel contempo un uso consapevole degli strumenti a disposizione di ciascuno di noi».