L’industria consapevole: a misura d'uomo

Confindustria Valle d’Aosta inaugura la XXII Settimana della cultura d’impresa, promossa da Confindustria con Museimpresa, e mobilita buona parte del Sistema associativo per realizzare molteplici iniziative con cui mettere al centro l'essere impresa (valori, storia, tradizioni imprenditoriali) e il fare impresa guardando alla crescita economica, sociale e culturale.

L’evento inizierà alle 10.30 fino alle 13.00 presso il Salone Fresia, c/o Confindustria Valle d’Aosta 1° piano .



L'edizione 2023 (06-20 novembre) conferma l'interesse a promuovere, nelle tantissime occasioni di confronto e dibattito che saranno realizzate, le carte vincenti dell'impresa italiana, in cui la bellezza artistica e paesaggistica incontra la bellezza del fare. L'evento di apertura nazionale del 06 novembre ha un carattere inedito e originale, frutto di un lavoro comune tra la sede istituzionale e le tante "anime" di Confindustria: le sue Associazioni, cuore pulsante del Sistema.

Con un'esclusiva forma di interazione “live”, i rappresentanti di Vertice interagiranno con le Associazioni Territoriali che hanno contribuito, con un loro imprenditore/testimonial, alla realizzazione del filmato L'Anima dell'impresa che, dopo l'anteprima dello scorso anno, sarà riproposto e rilanciato per costruire una riflessione focalizzata sulla percezione comune della figura dell'imprenditore.

L'obiettivo è contrastare alcuni pregiudizi legati al ruolo dell’imprenditore, mettendone in luce i tratti più umani e nascosti, il suo agire per la società in una prospettiva di collaborazione e condivisione; una visione collegata al tema ampio e sfaccettato della sostenibilità e della Responsabilità Sociale d'Impresa che oggi trova anche una declinazione culturale.