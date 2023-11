1998. Storia di una protesta studentesca

Questa è la storia della più grande sollevazione popolare in Valle d'Aosta. Nell'autunno del 1998, gli studenti si trovarono di fronte a una sfida inaspettata: l'introduzione della prova di francese all'esame di maturità. Da questo evento nacque un movimento di protesta trasversale, che coinvolse studenti, insegnanti, genitori, sindacalisti e cittadini.

Scioperi, occupazioni delle scuole superiori e manifestazioni con numeri mai visti prima (né dopo) nella città di Aosta divennero la norma. Questi erano gli anni delle grandi riforme dell'istruzione a livello nazionale, ma qualcosa di inconsueto stava accadendo nella tranquilla Valle d'Aosta.

Gli studenti e la società si trovarono di fronte a una classe politica che sembrava chiusa nel suo palazzo.

Oggi, a distanza di 25 anni, coloro che furono i protagonisti di quella protesta studentesca vogliono commemorare quei giorni con una grande festa. L'appuntamento è sabato 11 novembre dalle 18, presso la Cittadella dei giovani di viale Giuseppe Garibaldi.

L'evento è stato organizzato dal Movimento '98 in collaborazione con la Cittadella dei giovani e include un'esposizione con foto, articoli e immagini d'archivio della Rai, oltre alla testimonianza degli allora rappresentanti d'istituto.

Dalle 21, il teatro della Cittadella ospiterà un concerto con alcuni dei protagonisti di allora: Francesco-C (che suonò in piazza Émile Chanoux e in molte delle scuole superiori), Alberto Visconti, Philippe Milleret, Morena Avenoso, Davide Mancini, Blues Power, Axis, Sago, Kerol e i Sonorista. L'evento è gratuito e include un invito speciale ai giovani studenti di oggi, nella speranza di trasmettere loro l'importante messaggio che animò quella protesta: combattere per un ideale è sempre valido, indipendentemente dal risultato.