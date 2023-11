Aosta: L'amministrazione comunale invita i neo maggiorenni a riflettere sulle nuove responsabilità

L'evento si propone di fornire ai neo-diciottenni un'occasione di riflessione significativa sulle responsabilità e i diritti che accompagnano l'ingresso nella vita adulta. Ma va oltre: mira a promuovere una cultura della cittadinanza attiva e della partecipazione democratica dei giovani nella comunità cui appartengono, sottolineando il loro ruolo nella costruzione di una società consapevole e inclusiva.

In particolare, la "maturità civica" dei circa 350 neo-maggiorenni di Aosta sarà festeggiata alle ore 18,30 nel teatro Giacosa con la partecipazione di un ospite di grande rilievo nel mondo del web, Riccardo Pirrone, CEO dell'agenzia creativa romana di KiRweb, presidente dell'associazione nazionale Social media manager e responsabile della comunicazione "digital" di organizzazioni no-profit come WWF e Save The Children. Pirrone è noto soprattutto per essere stato il social media manager della ditta di onoranze funebri Taffo e aver contribuito a farne un fenomeno nazionale con post dissacranti all'insegna dell'umorismo nero.

Nel corso della serata, moderata dal podcaster e videomaker Luca Dodaro, saranno trattati vari aspetti legati all'uso dei social media, con particolare attenzione alle competenze professionali richieste oggi nel settore e ai modi in cui i giovani possono navigare consapevolmente tra le potenzialità e le sfide che questi strumenti presentano. Questo dimostra un impegno concreto nell'educare i giovani a un uso responsabile e consapevole delle piattaforme digitali.

Alla fine della serata, tutti i neo-maggiorenni riceveranno una copia della Costituzione della Repubblica italiana e dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta. Questa iniziativa è finalizzata a promuovere una solida comprensione di questi documenti fondamentali, che rappresentano le basi dei diritti e delle responsabilità di ogni cittadino, consolidando così il senso di appartenenza alla comunità.

L'assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili, Samuele Tedesco (nella foto), sottolinea l'importanza dell'evento: «Crediamo che in un evento quale la cerimonia della maturità civica sia di particolare rilievo una riflessione sul rapporto tra i giovani e il digitale, con un'attenzione particolare al mondo dei social network. Questa riflessione è guidata da un approccio laico e scevro da pregiudizi. Non vogliamo demonizzare l'uso dei social da parte dei ragazzi, ma, al contrario, vogliamo mostrare loro come, in analogia alla maggiore età raggiunta quest'anno, costituisca una risorsa preziosa con limiti e responsabilità che ne derivano, ma anche grandi opportunità di crescita e di libertà».

Questo evento è una testimonianza concreta dell'impegno nell'educare i giovani alla cittadinanza attiva e responsabile, promuovendo al contempo la comprensione dei nuovi mezzi di comunicazione digitale e il loro potenziale nell'ambito della partecipazione democratica.