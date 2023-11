ÉVANGILE DE DIMANCHE: LE POUVOIR AU SERVICE DE DIEU ET DU FRÈRE

Antonio Rosmini sous l'inspiration de l'Évangile du jour, parle de cinq plaies de l'Église qui correspondent aux cinq plaies du Christ crucifié. Ces plaies sont les suivantes: 1.L'hypocrisie, 2.L'abus du pouvoir et des honneurs exagérés, 3.La division au sein de l'Église, 4. La richesse au service du pouvoir mondain, 5. La tiédeur dans la prière.

Jésus interdit les chefs religieux de ne plus se donner le titre de maîtres, car c'est lui-même qui est le Maître. Ne faut-t-il plus alors appeler le Pape "sa sainteté", les cardinaux, "leur éminence", les évêques, "leur excellence"? Le problème n'est pas le titre, mais ce que nous en faisons.

"Il n'y a pas de mauvais évêque, car un mauvais évêque n'est pas un évêque" disait saint Augustin. Jésus condamne l'abus du pouvoir qui empêche de servir Dieu et le frère dans l'humilité et dans la vérité.

1. CONTRE L'ABUS DU POUVOIR.

L'Évangile de ce dimanche démasque les tendances cachées de la recherche de la gloire de ce monde où certains profitent des hautes fonctions non pour servir l'Église, mais pour se servir d'elle en vue de fausses honneurs et des intérêts personnels mesquins.

Le Fils de Dieu qui s'est abaissé en prenant la condition d'homme sauf le péché(Ph2,6) "est au milieu de nous comme celui qui sert"(Mt20). Il invite les siens qui sont dans le monde à l'humilité dans le service, car "qui s'abaisse sera élevé et qui s'élève sera abaissé"(Lc14,11).

Après avoir constaté que la fumée de la jalousie liée à la soif du pouvoir avait gagné l'esprit de ses disciples, Jésus dégonfle leur orgueil en mettant au milieu d'eux l'enfant. Il leur dit: "Si vous ne devenez pas comme cet enfant, vous n'entrerez pas dans le Royaume des Cieux"(Mt18,3). Les chefs religieux de son temps se servaient de la religion pour leur ostentation.

Dans l'exercice de son pouvoir divin sur terre, Jésus, le bon Pasteur, n'a pas de palais pour se reposer. Il dit:" Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel leurs nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête"(Mt8,20). Son seul soucis est de chercher la brebis égarée pour la ramener dans le troupeau. Zachée le publicain, Lévi appelé Matthieu, la Samaritaine, Marie Maddeleine, la prostituée pardonnée, le voleur pardonné sur la croix(...), sont les témoins de la miséricorde de Dieu en Jésus Christ lui qui pleure notre mal comme une mère.

Chaque page de l'Évangile révèle la miséricorde de Dieu incarnée dans le Christ Jésus. La condamnation des chefs religieux est l'expression de l'amour du Christ qui ne veut perdre personne. Qui aime bien châtie bien. Qu'est-ce que le Christ recommande à son Église?

2. SERVIR DANS L'HUMILITÉ

Dans la première lecture, Dieu, par la bouche du prophète Malachie dénonce les abus du pouvoir des chefs religieux qui ont fait de la Loi une occasion de chute pour la multitude, en l'appliquant avec partialité pour les intérêts privés.

Dans la seconde lecture, le comportement de Paul est exemplaire. Il ne fait pas de son ministère une opportunité pour acroître la richesse et le pouvoir. Il travaille nuit et jour au service de l'Évangile, pour n'être à charge de personne. Librement, il refuse de boire "le lait des brebis" et de porter le menteau de leur laine qui est un signe d'honneur selon l'allégorie de saint Augustin (Discours 46). Saint Paul dans son humilité, ne se met pas en évidence comme les scribes et les pharisiens qui allongent les franges de leurs phylactères pour se faire voir.

Contre la tentation de la vaine gloire dans notre ministère et en particulier dans nos prédications, saint Paul écrit: "Quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'hommes, mais la parole de Dieu qui est à l'oeuvre en vous, les croyants".

3. VOUS ÊTES TOUS FRÈRES.

Dostoevskij dans la "Légende du grand inquisiteur", fait un clin d'oeil à l'Église de faire attention à "l'esprit puissant et intelligent" du monde.

Dans notre monde où les démons qui semblaient endormis se sont révéillés avec tant de force de nuisance, la voie de l'amour du Christ vécu dans le pardon et la réconciliation est la seule qui peut désarmer les ennemis rancuniers en nous et hors de nous.

Si nous ne sommes pas attachés au Christ "comme les sarments à la vigne"(Jn15,5), nous tombons dans le pharisaïsme qui soigne l'apparence en délaissant Dieu et le prochain.

En effet, que devient l'humanité sans la prière, sans la parole de vie du Christ, sans l'attention à l'autre? Nous devenons selon Dostoevskij "des morts vivants" malgré les apparences de la vie affranchie, car ni les caisses gonflées d'argent, ni le pouvoir terrestre, rien ne peut combler le vide du coeur de l'homme.

S'agissant de notre rapport avec l'autorité, Jésus ne nous empêche pas de respecter nos supérieurs. Par ailleurs il nous recommande de prêter l'oreille à leurs enseignements tout en évitant de suivre leurs mauvais exemple quand ils errent hors du chemin de la vérité. Selon saint Augustin, le signe qui distingue le pasteur du troupeau du Christ ne doit pas être le phylactère, mais la charité, "libera servitus".

Dans son Sermon 137,14, saint Augustin dit aux fidèles : "Je sais, et Dieu m'est témoin, que je ne cherche rien d'autre de vous que votre salut". La seule et grande préoccupation pour saint Augustin n'est pas le titre, encore moins son salut personnel, mais le salut des âmes. C'est pourquoi il leur disait: "Pour vous je suis évêque, avec vous je suis chrétien".

Je dois rendre compte avec vous la dignité d'être chrétien, plus encore, moi seul, la dignité d'être pasteur.

4. PRIÈRE POUR NOS PASTEURS

Seigneur nous te rendons grâce pour les saints pasteurs qui ont vécu dans l'harmonie entre ta parole et la vie.

Continue oh Bon Pasteur de susciter dans ton Église des pasteurs selon ton coeur, qui ne se paissent pas eux-mêmes en abusant des pouvoirs que tu leur a donnés.

Viens à notre secours pour ne pas scandaliser les petits. Que notre parole et nos actes cherchent à consoler, à édifier et à corriger dans la charité et dans l'humilité. Amen.

Bon dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera