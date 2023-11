Paolo Contoz racconta la sua Africa al Circolo della Stampa

Un pezzo di Valle d’Aosta in Africa è il tema che il Circolo Valdostano della Stampa ha organizzato per il mese di novembre. "Un pezzo di Valle d’Aosta in Africa, con proiezioni - spiega la Presidente Maria Grazia Vacchina - illustra l', relativo all’esemplare impegno solidale del relatore e socio Paolo Contoz, che riprende una tematica approfondita dal Circolo ad inizio maggio".

Infatti sono già stati ospiti del Circolo della Stampa Dante Carraro, medico missionario direttore del Cuamm, sulla scia dell’Appello ai giornalisti di Padre Alex Zanotelli, missionario comboniano e giornalista, Rompiamo il silenzio sull’Africa, e in linea con le indicazioni di promozione/antisfruttamento dell’Africa di Papa Francesco.

Paolo Contoz, di Nus, è un valdostano esemplare: impegnato in aziende di famiglia, in politica, nello sport e nella vita paesana, in linea con gli insegnamenti e le eredità più importanti ricevute soprattutto dalla madre, ha sempre scelto il volontariato a favore dei più deboli come componente essenziale del suo vivere quotidiano.

"Aspettiamo con vivo interesse questo importante appuntamento, nella certezza - sottolinea Maria Grazia Vacchina (nella foto) - che la sua testimonianza diretta e schietta sarà fondamentale per il contributo che cerchiamo di portare alla qualità dell’informazione oltre che alla crescita personale e sociale dei Valdostani".

Chi intende partecipare, anche con graditi ospiti, deve prenotare con cortese sollecitudine alla Segretaria del Circolo Margherita Garzino (cell. 335.5416466) o alla Presaidente Mariagrazia Vacchina (cell. 335.7070016)