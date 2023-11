A Saint Rhemy il docufilm "Contrebandji"

Prodotto dall'associazione culturale Télécombat, con il sostegno del Consiglio Valle e l'Unité des Communes Grand Combin, "Contrebandji" si concentra sul tema del contrabbando di sigarette in Valle d'Aosta, in particolare nella valle del Gran San Bernardo e del Grand Combin durante la seconda metà del XX secolo, offrendo uno sguardo approfondito su questa pratica, sia dal punto di vista cronologico, sia sotto il profilo socioculturale ed economico.

Attraverso interviste agli abitanti del luogo, ex contrabbandieri e funzionari di polizia, il docufilm presenta diverse prospettive sulla questione. In particolare, esplora il contesto socioeconomico che ha portato alla diffusione di questa pratica illecita, i motivi che hanno spinto molte persone a diventare contrabbandieri, i metodi utilizzati per nascondere e trasportare le sigarette e gli effetti che queste attività hanno avuto sulla comunità locale. Inoltre, mette in luce il ruolo delle autorità nella lotta al contrabbando e le conseguenze legali che i contrabbandieri hanno affrontato quando venivano scoperti e perseguiti.

Attraverso una narrazione coinvolgente - in francoprovenzale - e un accurato lavoro di ricerca, "Contrebandji" cerca di far emergere una storia poco conosciuta, ma che ha avuto un impatto significativo sulla regione e sulla vita delle persone coinvolte. Il docufilm che sarà proiettato in anteprima è dedicato a Lino Jordan e Franco Petitjacques, enfants du pays, intervistati nel documentario e prematuramente scomparsi.

Télécombat è un’associazione culturale che, attraverso un canale YouTube a palinsesto tematico e territoriale, si pone l'obiettivo di raccontare la storia, la ruralità e l'identità culturale della Valle d'Aosta e delle comunità attorno al Monte Bianco.