Collaborazione scientifica tra Fondazione Chanoux e Università di Torino

La Fondation Chanoux e il Dipartimento di Studi storici dell’Università degli Studi di Torino hanno sottoscritto, nei giorni scorsi, un accordo di collaborazione scientifica volto a promuovere la collaborazione scientifica tra i due enti di ricerca nell’ambito dei comuni campi di interesse, con specifica attenzione alla conoscenza del patrimonio naturale, storico, artistico e archeologico delle aree montane.

L’accordo si aggiunge alle convenzioni che la Fondation ha firmato, negli ultimi anni, con altri enti, quali la Fondazione Olivetti, la rete delle Maison de la Francophonie e la Fondazione Trentina Fiemme Per, e arricchisce ulteriormente le attività della Fondation, concentrate, in particolare, sul tema della montagna, in tutte le sue declinazioni.

Spiega Marco Gheller, Presidente della Fondation: «La collaborazione con il Dipartimento è iniziato con un confronto sulla storia dell’industria idroelettrica in Piemonte e Valle d’Aosta, nella scorsa primavera.

Le conoscenze di cui la Fondation è depositaria hanno interessato gli storici dell’Ateneo piemontese, che in un primo tempo ci hanno invitato a partecipare a un convegno sul tema, in calendario i prossimi 30 novembre e 1° dicembre a Torino, e poi hanno proposto un accordo di collaborazione triennale».

Il Presidente Gheller prosegue la sua riflessione: «Considero questo accordo il riconoscimento della qualità del lavoro condotto negli anni scorsi dai ricercatori della Fondation, di livello accademico, e auspico che esso consenta alla Chanoux di proseguire nella riflessione sulla montagna e i suoi abitanti, indispensabile per il futuro della Valle d’Aosta».