XXII edizione del Festival internazionale di teatro per ragazze e ragazzi “Enfanthéâtre”

Nel rinnovato teatro Giacosa di via De Maistre, avrà inizio la XXII edizione del Festival internazionale di teatro per ragazze e ragazzi di Aosta, noto come "Enfanthéâtre".

L'apertura sarà segnata da un evento speciale dedicato al giovane pubblico, con la compagnia TCP Tanti Cosi Progetti di Ravenna che proporrà lo spettacolo "Chi ha paura di Denti di Ferro?", basato su un testo di Danilo Conti e Antonella Piroli, con scenografia di Alessandro Panzavolta.

Questo spettacolo racconta la storia della strega Denti di Ferro, ispirata a una tradizione popolare turca. Narra di tre fratelli che sfidano l'ingiunzione di non avventurarsi nel bosco per evitare l'ira della malvagia strega che lo abita. Quando si perdono nel buio, vedono una luce provenire da una casa e vengono accolti da una vecchina che offre loro cibo e un luogo per passare la notte. Tuttavia, durante la notte, accade qualcosa di inaspettato.

Il cartellone del festival prevede un totale di 11 spettacoli, che si susseguiranno fino alla fine di gennaio 2024, con alcune delle più rinomate compagnie teatrali italiane specializzate in spettacoli per ragazzi. Sarà un'opportunità straordinaria per i giovani spettatori di immergersi nell'arte del teatro. Inoltre, il 25 novembre, la compagnia "Charaban di Petchou" proporrà uno spettacolo in patois a ingresso gratuito.

Tutte le rappresentazioni si terranno alle ore 15 al teatro Giacosa nei giorni di sabato. Il costo dei biglietti è di 5 euro per gli adulti e 3 euro per i bambini.

Al termine di ciascuna rappresentazione, il pubblico avrà l'opportunità di votare lo spettacolo tramite un QR Code posto nella hall del teatro. Tra tutti coloro che parteciperanno al voto, saranno estratti a sorte tre bambini che avranno la possibilità di partecipare gratuitamente alla prossima edizione di Enfanthéâtre nel 2024-2025.

Per ulteriori informazioni su "Enfanthéâtre" e il programma completo della rassegna, è possibile visitare il sito web www.enfantheatre.it.

In occasione del primo appuntamento di "Enfanthéâtre" 2023/24, l'Amministrazione comunale ha organizzato un incontro per celebrare i 40 anni di Teatro Ragazzi in Valle d'Aosta. Questo evento speciale si terrà domani alle ore 18 nel Salone Ducale ed è un dialogo a tre voci tra Livio Viano, regista e attore teatrale, storico direttore della compagnia Teatro d'Aosta, la regista, attrice e sceneggiatrice Alessandra Celesia e Andrea Damarco, attore e direttore artistico della compagnia Replicante teatro. Prima del confronto tra questi tre protagonisti del teatro in Valle d'Aosta, il pubblico avrà l'opportunità di assistere alla proiezione di un documentario dedicato al festival realizzato dal videomaker Luca Dodaro. L'ingresso all'evento è gratuito.