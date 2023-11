Aosta: Il j'accuse di Forza Italia alla Giunta per le mense scolastiche

"Che la situazione all'interno delle mense scolastiche di Aosta fosse grave, nell'ultimo anno come Forza Italia lo abbiamo già rappresentato in più occasioni sia all'interno del consiglio comunale sia in Consiglio Valle, ma a seguito del ritrovamento nei giorni scorsi da parte di un'insegnante di una larva all'interno di un piatto, possiamo affermare senza timore di essere smentiti che la misura è veramente colma. La misura è colma, la giunta comunale si assuma le sue enormi responsabilità". Non usa mezzi termini Forza Italia VdA per denunciare le disfunzione delle mense scolastiche.

"L'episodio della larva - spiega una nota del partito - segue altri eventi sconcertanti, come la presenza di topi e un odore di fognatura nelle scuole del Quartiere Dora, menù di bassa qualità che risultano in grandi quantità di cibo sprecato quotidianamente e una mancanza di comunicazione tra l'azienda responsabile delle mense scolastiche e l'Amministrazione comunale. Inoltre, i rapporti tra l'Amministrazione comunale e i servizi sanitari della Valle d'Aosta non sono stati affatto idilliaci".

Per queste e altre ragioni FI chiede alla giunta comunale "di assumersi la piena responsabilità di questa situazione. Le responsabilità sono enormi, specialmente considerando che Forza Italia ha sollevato queste preoccupazioni al sindaco Gianni Nuti e all'assessore comunale Samuele Tedesco per un anno intero senza ricevere risposte adeguate, se non un tentativo di smentire i fatti. È sorprendente sentire ora l'assessore Tedesco dichiarare che il Comune di Aosta è una vittima in questa vicenda. Noi, invece, crediamo che le vere vittime siano i bambini di Aosta e le loro famiglie".

Il coordinamento regionale di Forza Italia Valle d'Aosta ha commentato l'ultimo episodio annunciando che il gruppo consiliare di Forza Italia presenterà una richiesta urgente di accesso agli atti per ottenere tutte le comunicazioni avvenute nell'ultimo anno tra l'azienda appaltatrice del servizio di mensa scolastica, l'Amministrazione comunale, l'Azienda USL della Valle d'Aosta e il direttore incaricato dell'esecuzione del contratto, nonché i rilievi formulati da quest'ultimo alla giunta comunale".