PAPA: preghiamo per le popolazioni che soffrono per la guerra

Francesca Sabatinelli - Città del Vaticano

Il Papa nei saluti del dopo Angelus torna a parlare delle guerre che affliggono il mondo di oggi chiedendo di non smettere di pregare per i popoli che le vivono.

E continuiamo a pregare per le popolazioni che soffrono a causa delle guerra di oggi. Non dimentichiamo la martoriata Ucraina, non dimentichiamo la Palestina, non dimentichiamo Israele, non dimentichiamo tante altre regioni dove la guerra è ancora troppo forte

Francesco, rivolgendosi alla folla presente in San Pietro, ha quindi salutato e ringraziato i gruppi di pellegrini presenti, tra loro i partecipanti alla Corsa dei Santi promossa dalla fondazione Missioni Don Bosco "per vivere in una dimensione di festa popolare la ricorrenza di Tutti i Santi". La corsa, giunta alla 15ma edizione, ha visto i partecipanti attraversare il centro di Roma. Il Papa ha quindi salutato, ricordando che domani mattina, per la commemorazione dei fedeli defunti dei defunti celebrerà la messa presso il Rome War Cemetery, il Cimitero del Commonwealth dei caduti durante la seconda guerra mondiale.