Di Andrea Gagliarducci Con un motu proprio in dieci punti, papa Francesco promulga nuovi statuti per la Pontificia Accademia di Teologia, chiede un “cambio di paradigma” e una teologia in uscita, sinodale e pastorale, e promuove l’idea della transdisciplinarietà, chiedendo alla ricerca teologica di entrare in contesto. Il motu proprio (che include anche una autocitazione del Papa di una sua lettera al Gran Cancelliere dell’Università Cattolica di Argentina) si chiama Ad Theologiam Promovendam, e rappresenta un cambiamento improvviso e radicale della Pontificia Accademia nata sotto gli auspici di Clemente XI agli inizi del XVIII secolo, che finora aveva avuto il compito di promuovere il dialogo fra la fede e la ragione e approfondire la dottrina cristiana seguendo le indicazioni del Santo Padre. Compito degli accademici è presentare l'intelligenza della Rivelazione ed il contenuto della fede. Ora, secondo i nuovi statuti, “promuove il dialogo transdisciplinare con le filosofie, le scienze, le arti e tutti gli altri saperi. Si pone al servizio delle Istituzioni accademiche dedicate alla teologia e degli altri Centri culturali e di elaborazione del sapere interessati a raggiungere la persona umana nel suo contesto di vita e di pensiero” (Art. 1, § 3). I riferimenti Quella che chiede Papa Francesco è una sorta di “teologia incarnata” (e il testo più famoso del Cardinale Victor Fernandez, prefetto del Dicastero della Dottrina della Fede e ghostwriter del Papa è proprio “Teologia Spirituale Incarnata”) che viene chiamata nel testo “teologia fondamentalmente contestuale”, e un dialogo con i nuovi mondi culturali, cosa in cui il presidente dell’accademia, il vescovo Antonio Staglianò, è esperto con la sua idea di “teologia pop”. Altro punto di riferimento del testo è sicuramente la Veritatis Gaudium, costituzione apostolica del 2018 con cui Papa Francesco chiedeva a università e facoltà ecclesiastiche una riforma in senso interdisciplinare. Una teologia “fondamentalmente contestualizzata”

Cosa dice Papa Francesco nel motu proprio? Il Papa ricorda che l’Accademia ha “costantemente incarnato l’esigenza di porre la teologia a servizio della Chiesa e del mondo, modificando quando necessario la propria struttura e ampliando le proprie finalità”, e infatti gli statuti sono stati più volte aggiornati, fino all’approvazione degli ultimi da parte di San Giovanni Paolo II nel 1999.

Ma oggi, aggiunge Papa Francesco, “ad una Chiesa sinodale, missionaria ed in uscita non può che corrispondere una teologia in uscita”. Il Papa ammonisce tuttavia che “l’apertura al mondo, all’uomo nella concretezza della sua situazione esistenziale, con le sue problematiche, le sue ferite, le sue sfide, le sue potenzialità, non può però ridursi ad atteggiamento ‘tattico’, adattando estrinsecamente contenuti ormai cristallizzati a nuove situazioni, ma deve sollecitare la teologia a un ripensamento epistemologico e metodologico.

Un cambio di paradigma

Ci vuole, dunque, “una svolta, un cambio di paradigma” nella riflessione teologica, un percorso verso una “teologia fondamentalmente contestuale, capace di leggere e interpretare il Vangelo nelle condizioni in cui gli uomini e le donne quotidianamente vivono, nei diversi ambienti geografici, sociali e culturali e avendo come archetipo l’Incarnazione del Logos eterno, il suo entrare nella cultura, nella visione del mondo, nella tradizione religiosa di un popolo”.

Il Papa delinea una teologia che si sviluppa “in una cultura del dialogo e dell’incontro tra diverse tradizioni e diversi saperi, tra diverse confessioni cristiane e diverse religioni, confrontandosi apertamente con tutti, credenti e non credenti”, in una dimensione razionale che “connota e definisce, dal punto di vista epistemico, lo statuto della teologia”.

Per Papa Francesco, ci vuole una teologia non autoreferenziale, perché questo “conduce all’isolamento e all’insignificanza”, ma piuttosto transdisciplinare, che il Papa definisce “un’interdisciplinarità in senso forte, distinta dalla multidisciplinarità, intesa come interdisciplinarità in senso debole”, cosa che secondo lui favorisce “una migliore comprensione dell’oggetto di studio considerandolo da più punti di vista, che tuttavia rimangono complementari e separati”.

Una teologia in dialogo con gli altri saperi

Papa Francesco chiede alla teologia di “essere in grado di avvalersi di categorie nuove elaborate da altri saperi” (e in effetti fu l’esperimento latino-americano, con le categorie marxiste mutuate nella Teologia della Liberazione), ma con lo scopo di “penetrare e comunicare le verità della fede e trasmettere l’insegnamento di Gesù nei linguaggi odierni, con originalità e consapevolezza critica”.

Dialogo, insomma, sia con gli altri saperi, che con la comunità ecclesiale, perché “il teologo non può che vivere in prima persona la fraternità e la comunione, a servizio dell’evangelizzazione e per arrivare al cuore di tutti”.

Una teologia sapienziale

Al punto 7, Papa Francesco ricorda però che la teologia non è solo disciplina scientifica, ma deve guardare anche all’aspetto sapienziale, e nel sostenerlo guarda indietro a Tommaso d’Aquino e al concetto di carità intellettuale del Beato Antonio Rosmini. Secondo il Papa, “l’Idea di Sapienza stringe interiormente in un ‘circolo solido’ la Verità e la Carità insieme, sicché è impossibile conoscere la verità senza praticare la carità”.

Guardare alla Sapienza, dunque, per non “disumanizzarsi e impoverirsi”, contribuendo così al dibattito di “ripensare il pensiero, mostrando di essere un vero sapere critico in quanto sapere sapienziale, non astratto e ideologico, ma spirituale, elaborato in ginocchio, gravido di adorazione e di preghiera; un sapere trascendente e, al contempo, attento alla voce dei popoli, dunque teologia ‘popolare’, rivolta misericordiosamente alle piaghe aperte dell’umanità e del creato e dentro le pieghe della storia umana, alla quale profetizza la speranza di un compimento ultimo”.