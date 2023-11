Saraà allargata la strada regionale di Doues

“Il raggiungimento dell’intesa con il Comune di Roisan ha consentito di rendere le previsioni progettuali coerenti con lo strumento urbanistico comunale – dichiara l’Assessore Davide Sapinet -. L’intervento fa seguito ai lavori ultimati nel 2008 e rientra nell’ambito delle azioni promosse dall’Amministrazione regionale per l’ammodernamento della rete viaria di competenza della Regione. L’obiettivo è il miglioramento della sicurezza e della transitabilità dell’importante rete di strade regionali, dando risposte concrete a chi vive e lavora in montagna.”

L’intervento prevede l’allargamento del tratto di strada tra il km 3+300 e il km 3+450, che presenta attualmente un andamento planimetrico tortuoso con una larghezza della carreggiata di circa 4,50 metri, al fine di migliorare la sicurezza e la percorribilità al transito veicolare.

I lavori prevedono di portare la carreggiata ad una larghezza di 6 metri con la realizzazione di murature in pietrame e malta nonché di cordoli in calcestruzzo armato per la posa di barriere stradali in acciaio.

Entro la fine del 2023 si procederà con l’approvazione della progettazione esecutiva, cui farà seguito l’iter di affidamento dei lavori.