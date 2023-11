La zucca, regina d’autunno, protagonista al mercato coperto Coldiretti

Oltre quaranta bambini della prima e della seconda classe della scuola primaria Don Bosco di Aosta hanno partecipato, martedì 31 ottobre scorso, ai Laboratori da paura al Mercato Coperto di Campagna Amica di Aosta organizzati da Coldiretti Valle d’Aosta per festeggiare Halloween, ricorrenza sempre più amata anche in Italia.

Protagonista assoluta dell’iniziativa la zucca che si conferma la regina d’autunno grazie ai molteplici impieghi, dalla padella all’intaglio, alle sue elevate qualità organolettiche e ad una polpa ricca di antociani e sostanze antiossidanti grazie alle forti escursioni termiche tra la notte e il giorno.



I bambini, durante la mattinata di attività, hanno ascoltato da Noemi Pession dell’azienda agricola Pan, la storia della zucca e hanno appreso le peculiarità e caratteristiche delle varie tipologie. Come da tradizione hanno poi hanno intagliato il simbolo per eccellenza della notte degli spiriti, la famosa Jack O’Lantern.



Al termine alunni e insegnanti hanno ricevuto un biscotto di Halloween dell’Azienda Chappoz e un buono sconto del 10% che prevede uno sconto del 10% da spendere nelle 14 aziende presenti al Mercato Coperto di Campagna Amica il martedì e il sabato mattina.



E’, quest’ultima, un’iniziativa promossa da Coldiretti Valle d’Aosta per contrastare il progressivo aumento della spesa per generi alimentari a cui vanno incontro anche le famiglie valdostane e per agevolare la possibilità di acquisto di prodotti a km zero, più sani e sostenibili.