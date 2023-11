Alliance Valdôtaine e MOUV’VdAUnie giudicano positivamente congresso Uv

Il 2 novembre 2023, l'Alliance Valdôtaine e MOUV’VdAUnie hanno condiviso importanti sviluppi riguardo al processo di riunificazione dell'area autonomista durante una riunione congiunta.

La riunione è avvenuta in seguito ai lavori del Congresso dell'Union Valdôtaine e all'analisi del documento finale.

È stato con grande soddisfazione che entrambe le parti hanno accolto la decisione di continuare il percorso verso la riunificazione dell'area autonomista. Questo processo avverrà principalmente attraverso la costituzione di una Commissione congiunta, la cui formazione era già stata avviata nel mese di maggio.Nei prossimi giorni, i rappresentanti dei due Movimenti lavoreranno attivamente per designare i membri della loro delegazione e definire i contenuti da proporre.

Questi passi sono fondamentali per il processo che condurrà all'unione dell'Union Valdôtaine, che svolgerà un ruolo unificatore nell'ambito del movimento autonomista e federalista.È evidente che la scadenza delle elezioni europee rappresenta un'opportunità per accelerare il processo, pur rispettando le necessarie fasi di consultazione delle rispettive basi.

L'obiettivo è presentarsi alle urne e affrontare le sfide future che attendono la Valle d'Aosta in modo serio e responsabile, con l'unità come priorità.In vista di questo obiettivo, l'Alliance Valdôtaine e MOUV’VdAUnie si riuniranno in un'assemblea congiunta il lunedì 13 novembre.