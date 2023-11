Una “Special Edition” di The First Thursday dedicata ai diritti delle donne

Sarà dedicata ai diritti delle donne la “Special Edition” di The First Thursday, il format di Cittadella dei Giovani che propone talk con esperti, racconti di esperienze dirette, punti di vista dei giovani e delle istituzioni, in un dialogo aperto che coinvolge i partecipanti ai diversi panel ma anche il pubblico, parte attiva degli eventi. L’appuntamento è nel teatro della Cittadella dei Giovani giovedì 9 novembre a partire dalle 17 e fino alla proiezione serale del docufilm Woman.

“Woman’s rights Vda” è un progetto di Cittadella dei Giovani in collaborazione con BLU Associazione culturale, con BCC Valdostana e Enval srl come sponsor; Zonta Club Aosta Valley, Soroptimist Valle d’Aosta, Rete al Femminile di Aosta, Carabinieri Comando e Gruppo Compagnia di Aosta saranno partner.

Storie, informazione, formazione ed intrattenimento intergenerazionale si mescoleranno per animare un evento che vuole soprattutto portare testimonianze e far riflettere su una tematica sempre più attuale ma anche sempre lontana dal trovare una “soluzione”.

L’evento sarà moderato da Tiziana Celli, psicologa e docente universitaria. Nel corso del pomeriggio il Colonnello Giovanni Cuccurullo, Comandante del Gruppo Carabinieri di Aosta, parlerà di violenza di genere in Valle d’Aosta, dallo scenario attuale a “Una stanza tutta per sé”, progetto realizzato già nel 2019 da Zonta Club Aosta Valley e Soroptimist VdA, secondo un protocollo nazionale che vede stabilita la collaborazione su questo fronte tra l’Arma e il Club internazionale Soroptimist.

Barbara Caviglia darà poi voce a brani scelti dalle e dai partecipanti: a partire da quelle parole prenderà il via un confronto a cui parteciperanno attiviste, studentesse, giornaliste, professioniste, con riflessioni ed interventi sul tema dei diritti delle donne, diritti troppo spesso violati. Il “numero zero” di questa edizione speciale darà modo di “sentire” le urgenze e di costruire prossimi percorsi di approfondimento e di coinvolgimento specifici, oltre che essere l’occasione per avvicinare e far conoscere tra loro diverse realtà associative e istituzionali del territorio che si dedicano alle donne.

A seguire ci sarà il Charity Free Aperitif a cura dell’Unione Regionale Cuochi Valle d’Aosta e, alle 20.30, la proiezione del documentario “Woman” di Yann Arthus-Bertrand e Anastasia Mikova.

L’ingresso è libero, la prenotazione è consigliata al seguente indirizzo: https://forms.gle/CCLn1owshBMti5cZ8