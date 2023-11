Che Governo...la Meloni presa per i fondelli da due comici francesi

I comici russi che hanno suscitato l'attenzione per un presunto coinvolgimento con Giorgia Meloni si trovano al centro di un'insolita controversia. Le voci che li accusano di lavorare per l'intelligence sono state respinte da loro stessi, che hanno enfatizzato di lavorare "solo per loro stessi". Ciò nonostante, i media russi non hanno perso l'occasione di rilanciare i loro "scoop" e dare risalto alla situazione.

«Le cose gravi sono due. La prima è che un comico russo riesca a parlare al telefono con il presidente del Consiglio, nonostante un accento non indifferente, beffando le segreterie di Palazzo Chigi e lo staff della carica più importante del Paese. La seconda è che dello scherzo l’entourage del capo del governo si è reso conto ieri, a più di un mese dal fatto».

La coppia di comici, Vovan e Lexus, è ben nota per i loro scherzi telefonici. Dal 2016, conducono il programma "Zvonok" (la chiamata) su Ntv. La loro fama è iniziata nel lontano 2011, quando Vovan divenne noto per una telefonata al direttore della Commissione elettorale centrale, Vladimir Churov. In quell'occasione, prendendo di mira le contestate frodi elettorali, si spacciò per il vice Premier Arkady Dvorkovich e riuscì a convincerlo che l'allora Presidente Dmitry Medvedev voleva licenziarlo.

Poco tempo dopo, Vovan iniziò a collaborare con Lexus, e insieme hanno continuato a sfornare scherzi telefonici. Uno dei momenti più noti è stato quando si sono spacciati per il presidente della Moldova dell'epoca, Nicolae Timofti, facendo finta di essere il georgiano Mikhail Saakashvili. Le loro chiamate ingegnose e le abilità nell'arte della manipolazione vocale li hanno resi celebri.

Tuttavia, la controversia legata a un possibile coinvolgimento con la politica italiana e Giorgia Meloni ha portato una nuova luce su queste stravaganti figure dell'intrattenimento russo. La verità dietro le loro azioni e il loro coinvolgimento in eventi politici rimangono oggetto di speculazione, mentre la loro fama e la loro abilità nel mondo degli scherzi telefonici continuano a prosperare.

L'Ufficio del Consigliere Diplomatico del Presidente del Consiglio dei Ministri ha espresso il suo dispiacere per essere stato coinvolto in un inganno perpetrato da un impostore che si è fatto passare per il presidente della Commissione dell'Unione Africana. Questo individuo è stato messo in contatto telefonico con il presidente Giorgia Meloni, e l'incidente è avvenuto il 18 settembre, all'interno di un contesto di intensa attività diplomatica svolta dalla presidente Meloni nel tentativo di rafforzare i rapporti con i leader africani. Questi incontri cruciali hanno avuto luogo in concomitanza con l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, programmata tra il 19 e il 21 settembre.Nella nota emessa da Palazzo Chigi, si sottolinea che la presidente Meloni è stata tratta in inganno al telefono da un individuo che è riuscito a impersonare il presidente dell'Unione Africana. Nonostante il tentativo di farla pronunciare dichiarazioni controverse, la presidente Meloni ha ribadito con fermezza le posizioni del governo italiano. Le sue parole sono state pronunciate con la consueta cortesia formale che caratterizza le interazioni con i rappresentanti istituzionali stranieri.Inoltre, fonti di Palazzo Chigi hanno spiegato che, nonostante le provocazioni, il Presidente del Consiglio ha confermato il pieno sostegno all'Ucraina e le politiche italiane di contrasto all'immigrazione illegale. Questo episodio evidenzia la complessità delle dinamiche diplomatiche e l'importanza della prudenza nella gestione delle comunicazioni ufficiali, anche in situazioni in cui si verifica un tentativo di inganno.