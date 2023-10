ÉVANGILE DE LA FÊTE DE TOUS LES SAINTS: DONNE SEIGNEUR CE QUE TU COMMANDES ET COMMANDE CE QUE TU VEUX

Aujourd'hui nous célébrons avec éclat de joie la fête de tous les saints connus et inconnus, de toute langue, peuples et nations. Le livre de l'Apocalypse parle d'une foule immense que nul ne pouvait compter, qui tenait les palmes dans leur main.

Cette fête nous révèle la destination définitive de l'homme et de toute l'humanité qui vit en communion avec la sainte Trinité. Notre vocation est la sainteté. Est-il possible de devenir saint avec seulement notre propre volonté?

1.DONNE CE QUE TU COMMANDES.

Le titre de la méditation de ce jour d'allégresse nous a été inspiré par saint Augustin dans cette prière:

"Donne Seigneur ce que tu commandes et commande ce que tu veux"(Conf.X,29.40).

Cette prière nous aide à comprendre que la sainteté n'est pas avant tout le mérite de l'homme, mais un don qu'il faut demander avec insistance et persévérance à chaque instant.

Sans la grâce du Seigneur, il nous est impossible de vivre notre vocation à la sainteté au quotidien. Saint Paul reconnaît cette fragilité de l'homme privé du secours divin quand il crie: "Le bien que je désire je ne le fais pas mais le mal que je ne veux pas je le fais"(Rm7,22). Pourtant, Dieu nous a faits pour la sainteté depuis l'éternité selon la lettre aux Colossiens. Dieu ne nous demande pas l'impossible. Il exige de nous ce qu'il nous a donné.

Commande Seigneur ce que tu veux en moi, car tu m'as tout donné pour ta plus grande gloire. Tu me demandes la sainteté quand ton Fils nous rappelle la raison d'être au monde. "Soyez saints comme votre Père celeste est saint". Donne-moi cette sainteté et commande ce que tu veux. Il nous dit:"Soyez parfait comme votre Père est parfait". Donne-moi le don de perfection sans tomber dans le perfectionisme qui nous expose à la vaine gloire. Fais que je t'offre ce que tu m'as donné avec amour et joie.

2. LE MALHEUR DE L'HOMME EST DE NE PAS ÊTRE SAINT

La sainteté est liée à notre condition de créature à l'image et à la ressemblance de Dieu. La sainteté dans son étymologie hébraique (Qadosh) signifie une lumière resplendissante. Ainsi, Dieu seul est Saint. Il est trois fois saint. Comment alors l'homme, dans sa condition de misère, devient-il saint malgré son poids de péchés?

La grâce de la création à l'image et ressemblance de Dieu ne suffit pas. Il faut adhérer au Christ qui nous a sauvés par le prix de son sang. La sainteté à cet effet, devient une vocation qui exige le choix. L'agir pour l'éternité bienheureuse est le leitmotiv de notre existence. "Nous agissons "sub specie aeternitatis", dit Maurice Blondel. Le ciel est notre patrie, le "terminus ad quem" de notre vie présente. La loi de la charité est le fil confucteur vers la sainteté. Par conséquent, le malheur de l'homme est de ne pas être saint.

L'Esprit Saint qui habite dans le secret de nos âmes nous inspire continuellement la manière de vivre ce temps présent pour l'éternité. Sans l'obéissance a cet hôte mystérieux qui est l'Âme de notre âme, la sainteté est impossible. La communion avec les autres, le dépassement du moi égoiste est l'effet de la communion avec l'Esprit Saint. La sainteté au quotidien est l'adhésion au Christ, à sa parole de vie et de vérité. Il s'agit de vivre dans la pauvreté spirituelle, d'être doux et humble de coeur comme lui, de devenir artisan de justice et de paix, d'acceuillir la persécution sans malédiction, de souffrir avec les souffrants des injustices et prier pour nos persécuteurs.

Ces indications divines en nous, nécessitent notre collaboration à travers l'écoute de l'hôte intérieur. En générale, notre inclination naturelle et mondaine est le renversement des béatitudes. Selon la logique de ce monde, les citadins de la cité terrestre sont guidés par l'instinct de domination, de violence et de concupiscence. La souffrance la plus nuisible est la négation de ce devenir saint en vivant dans l'esclavage du péché qui ruine notre identité. Notre vraie béatitude ne se réalise pas pleinement dans ce monde, mais nous la vivons comme avant goût dans l'attente de sa pleine réalisation dans la Cité définitive, le ciel.



3. LA SAINTETÉ EST SANS FRONTIÈRE.

Nos frères et soeurs qui ont lavé leur robes dans le sang de l'Agneau sont nos contemporains. Leur langue était celle de l'amour. Leur couleur de la peau était sans importance dans la mesure où toute personne était considérée comme frère et soeur. Les saints sont les constructeurs de la civilisation de la fraternité universelle. La sainteté au quotidien est la vie simple, dense riche de Dieu dans n'importe quelle situation. Il s'agit du martyr au quotidien accompli avec joie et charité.



4. PRIÈRE

Donne-nous Seigneur la grâce de la sainteté dans tout ce qui est à notre possibilité.

Vierge sainte, intercède pour nous pauvres pécheurs afin qu'un jour, nous soyons admis à l'assemblée des saints auprès de ton Fils. Amen.





Heureuse fête de tous les saints.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera