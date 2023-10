Un trionfo economico: La Cooperativa Cofruits moltiplica il suo fatturato

Nell'ambito dell'Assemblea dei 200 Soci tenutasi domenica 29 ottobre, la Cooperativa Cofruits di Saint-Pierre ha annunciato

un risultato sorprendente che ha fatto eco nella comunità imprenditoriale locale. Il presidente Renzo Bionaz ha condiviso con orgoglio i risultati straordinari raggiunti negli ultimi cinque anni, dichiarando: "Siamo estremamente soddisfatti dei risultati che la Cooperativa ha ottenuto."

Tra i dati più impressionanti, il fatturato della Cooperativa è passato da 2 milioni e 600 mila euro del 2018 a oltre 5 milioni di euro nella stagione 2022/2023, come confermato nell'ultimo bilancio chiuso al 30 giugno 2023. In un triennio, nonostante le sfide imposte dalla pandemia di Covid, la Cofruits ha dimostrato una crescita eccezionale, che si riflette nell'aumento del numero dei soci, nell'espansione degli ettari di meli messi in produzione (con 10 nuovi ettari solo negli ultimi anni), nell'ampliamento del personale e nell'apertura di nuovi punti vendita, tra cui il recente store di Pré-Saint-Didier e il Forrestore a Quart, in collaborazione con Forrestgump Vda 2.0 e Eteredile.

Questo straordinario successo è da attribuire alla potente sinergia del gruppo, cuore pulsante della Cooperativa: dall'instancabile dedizione dei soci all'incessante impegno del Consiglio di Amministrazione, passando per il giovane e coeso team di collaboratori. La forza del gruppo ha consentito di avviare nuove linee di produzione, tra cui quella di confetture e preparati, e di ampliare significativamente la rete di distribuzione, grazie all'ingresso in importanti canali della Grande Distribuzione Organizzata (GDO), con il primario coinvolgimento della catena Carrefour.

Il presidente Bionaz (nella foto) ha sottolineato che questi risultati segnano l'inizio di un nuovo percorso di crescita: "Questi risultati non segnano la meta, ma rappresentano l'inizio di un'ulteriore crescita. I nostri prossimi obiettivi includono l'apertura di nuovi punti vendita e la produzione diretta dei nostri succhi di mela. Inoltre, stiamo già collaborando attivamente con l'Assessorato dell'Agricoltura e l'Institut Agricole Régional per ottenere l'Indicazione Geografica Protetta (IGP) per le Mele della Valle d'Aosta."

La Cooperativa Cofruits si erge dunque come un esempio di successo e crescita straordinaria nella regione, dimostrando il valore dell'impegno, della collaborazione e dell'innovazione nell'ambito agricolo.