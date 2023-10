GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale





PRESIDENZA DELLA REGIONE

Le Gouvernement régional a donné avis favorable quant aux dénominations officielles des villages, des hameaux et des localités de la commune de Pont-Saint-Martin.

Nell’ambito del Dipartimento della Protezione civile, è stata rinnovata la nomina della guida alpina Paolo Comune di Gressoney-La-Trinité in qualità di Direttore del Soccorso Alpino Valdostano.





AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Sono stati approvati i criteri applicativi per la concessione degli aiuti a fondo perduto a favore delle PMI operanti sul territorio regionale nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli per le spese di analisi dell’agente patogeno Escherichia Coli STEC.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stata approvata l’applicazione, dall’11 al 19 novembre 2023, della gratuità per l’ingresso all’Area megalitica di Aosta in occasione della sua riapertura e delle conseguenti attività di promozione.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

E' stata approvata l’acquisizione di due servizi specialistici di sondaggi e studi sul rischio idrogeologico, nel settore della difesa del suolo e delle risorse idriche.

È stato, inoltre, approvato il programma di studio e ricerca per la realizzazione e l’attivazione di una rete di monitoraggio e la modellizzazione di tre fenomeni particolarmente rilevanti di deformazioni gravitative profonde di versante nei comuni di Valtournenche e Saint-Rhémy-en-Bosses.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stato recepito l’accordo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni sul documento “Linee di indirizzo per la prevenzione e il contrasto del sovrappeso e dell’obesità” e sono state approvate le relative indicazioni all’Azienda USL della Valle d’Aosta in materia.

È stato, quindi, approvato il Piano annuale 2023 di riparto dei contributi agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche destinate all’assistenza delle persone anziane ed inabili. Sono state anche approvate le nuove disposizioni applicative per la determinazione del contributo a partire dal 1° gennaio 2024.

Nell’ambito dell’assistenza territoriale, poi, sono state approvate le attività di prosecuzione del progetto per la promozione, il benessere e il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare e del progetto in area psico-oncologica.

È stata presa in esame la deliberazione relativa all’”Approvazione delle linee guida per la predisposizione, da parte dei comuni, dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche-PEBA” e all’avviso rivolto ai comuni valdostani per l’accesso ai relativi finanziamenti. Per il triennio 2024-2026 saranno impegnati 300 mila euro.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stato approvato l’avvio di un’istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di un soggetto del terzo settore disponibile a co-progettare e a gestire in partnership azioni sperimentali, al fine dell’attivazione dei giovani “NEET”, per la durata di due anni.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

È stato concesso un contributo all’Asd cronometristi Valle d’Aosta per l’acquisto di apparecchiature necessarie allo svolgimento dell’attività di cronometraggio per il 2023.