L'Anpi ricorda la battaglia di Cogne

“Nella notte tra il 1° e il 2 novembre, verso le quattro del mattino, il posto di blocco di Chevril è informato che una colonna di nazifascisti sta salendo da Villeneuve proprio in direzione del Mont-Poignon, mentre altre forze si stanno concentrando ad Aymavilles. Tutti i reparti presenti nella Valle di Cogne ed in Valsavarenche vengono immediatamente posti in stato d’allerta.(…) si decide allora di far arretrare gli uomini nel villaggio di Vieyes e di distruggere il ponte sulla Grand’Eyvia per impedire l’accesso nella Valle di Cogne alle truppe motorizzate. Un primo tentativo non ha esito. Da Vieyes scendono allora, su di una bicicletta, un sottufficiale tedesco passato nelle file dei partigiani ed un giovane studente liceale, Sergio Mancini. La loro audacia coronata da pieno successo. Due boati scuotono i fianchi della valle. Il ponte crolla ed i mezzi pesanti con i quali i tedeschi avrebbero facilmente partita vinta non possono passare”. (Roberto Nicco, La Resistenza in Valle d’Aosta)