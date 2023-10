Aosta: Dal 5 novembre Festa Patronale di Saint-Martin-de-Corleans

Nel periodo compreso tra il 5 e l’11 novembre, torna l’appuntamento con la Festa patronale di Saint-Martin-de-Corléans, alla cui realizzazione collabora l’Amministrazione comunale. La manifestazione è organizzata dal “Comité di Soque de Sen Marteun et Tsesallet” insieme a “La Clicca de Saint-Martin-de-Corléans”, Vigili del Fuoco volontari E Gruppo ANA di Saint-Martin.

La festa si aprirà domenica 5 novembre, dalle ore 9 alle ore 17, in piazza Salvadori e nelle vie limitrofe con la tradizionale mostra-mercato “Eun dzor de marza et de fëta avoué cice de Sen Marteun”, con prodotti di molteplici specialità merceologiche, riconducibili alle categorie: antiquariato, hobbistica, cose usate, prodotti tipici e artigianato locale.

Il programma della giornata prevede, inoltre, alle ore 14 in piazza Salvadori, l’abituale castagnata e lo spettacolo folkloristico e musicale con “La Clicca de Saint-Marteun”, il “Coro Sant’Orso”, il “Coro Penne Nere” il coro “Les Dames de la Ville d’Aoste” i “Frustapot” di Gressan. Sabato 11 novembre il programma della “Patronale” si aprirà con la celebrazione della Santa Messa alle ore 10 cui faranno seguito la tradizionale “Enchère” nel piazzale della chiesetta e il pranzo comunitario (su prenotazione).

I festeggiamenti in onore del Santo Patrono si chiuderanno con un pomeriggio in allegria e le premiazioni. Per consentire il regolare svolgimento della mostra-mercato e delle iniziative collaterali, tramite un’ordinanza sono state istituite le seguenti modifiche temporanee alla circolazione:

 divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti i veicoli, in piazza Salvadori (area esterna e piazzetta a Est), a eccezione dei veicoli autorizzati per la manifestazione, in vigore il 5 novembre con orario 00-21 (e comunque sino al termine della manifestazione), per permettere le operazioni di montaggio e smontaggio di eventuali strutture, palco e altro;

 divieto di sosta, con rimozione forzata, per tutti i veicoli, eccetto quelli autorizzati per la manifestazione, nell’area di parcheggio situata a Nord-Ovest di piazza Salvadori, in vigore dalle ore 7 del 4 novembre alle ore 21 del 5 novembre

 divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti i veicoli, il 5 novembre dalle ore 7 alle ore 21 nelle vie e piazze, interessate dal posizionamento di banchi, attrezzature ed eventuali palchi o gazebo, vale a dire corso Saint-Martin-de-Corléans, nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Conte Crotti (lato Ovest) e il civico n. 253, regione Arionda, nel tratto compreso tra via Parigi e piazza Salvadori e viale Europa, nel tratto compreso tra piazza Salvadori e via Volontari del Sangue;

 divieto di transito per tutti i veicoli, compresi gli autobus e i mezzi destinati al trasporto pubblico e di linea il 5 novembre dalle ore 7 alle ore 21 in corso SaintMartin-de-Corléans, nel tratto compreso tra l’intersezione di viale Conte Crotti lato Ovest e l’intersezione con via Parigi lato Ovest, corso Saint-Martin-de-Corléans, nel tratto compreso tra via Parigi e la stradina che conduce al civico n. 308, viale Europa, nel tratto compreso tra le intersezioni con piazza Bruno Salvadori e via Sinaia, piazza Salvadori, nell’area esterna e nella piazzetta a Nord, via Mus, nel tratto Sud confluente con corso Saint-Martin-de-Corléans, e in regione Arionda, nel tratto compreso tra piazza Salvadori e l’intersezione con via Parigi.

Inoltre il giorno 5 novembre, dalle ore 7 alle ore 21, sono state istituite le seguenti direzioni obbligatorie e altre modifiche alla circolazione, nelle seguenti vie:

 revoca del senso unico di circolazione in via Mus, con istituzione temporanea del doppio senso di circolazione, con precedenza ai veicoli in fase di circolazione SudNord per consentire gli accessi ai residenti e ai domiciliati nella via, e contestuale stop in attestazione su via Parigi con obbligo di svolta a destra sull’arteria principale per i veicoli circolanti in via Mus con direzione di marcia Sud-Nord;

 direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli circolanti in via Bich in attestazione con corso Saint-Martin-de-Corléans direzione Est, a eccezione dei veicoli diretti al piazzale situato nelle vicinanze dell’edificio “ex Maternità”;

 direzione obbligatoria a destra su corso Saint-Martin-de-Corléans, per i veicoli provenienti da viale Conte Crotti (lato Est) con direzione di marcia Sud-Nord;

 direzione obbligatoria a destra per i veicoli circolanti in via Volontari del Sangue in attestazione su viale Europa direzione Sud.