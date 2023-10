Verres si prepara a celebrare il 4 Novembre

Il 4 novembre è una data storica in Italia, in quanto viene celebrata la Giornata dell’Unità Nazionale e la Festa delle Forze Armate. Questa commemorazione è un importante momento di riflessione e riconoscenza per l'intera nazione, durante il quale si onora il sacrificio di coloro che hanno difeso l'unità del paese e contribuito alla sua indipendenza.

La giornata inizia alle 9:30 con il ritrovo dei partecipanti davanti a Piazza Fiorin, accompagnato dalla partecipazione della Filarmonica di Verrès, che crea un'atmosfera solenne e commemorativa.

Alle 10:00, presso la Collegiata di Saint Gilles, verrà celebrata una Santa Messa in suffragio. Questo momento di preghiera è un'occasione per ricordare coloro che hanno dato la loro vita per il paese e per chiedere pace e unità per l'Italia.

Alle 11 inizierà la sfilata, un momento di grande importanza simbolica. Durante la sfilata, una corona sarà deposta al Monumento ai Caduti in Piazza XXV Aprile.

Questo gesto di rispetto e gratitudine è un tributo a coloro che hanno fatto il massimo sacrificio per la nazione.

La Giornata dell’Unità Nazionale è un'opportunità per riflettere sulla storia dell'Italia, sulle lotte e i sacrifici che hanno portato all'unità nazionale e all'indipendenza. È anche un momento per onorare le Forze Armate e tutti coloro che continuano a difendere la sovranità e la sicurezza del paese.

Questa giornata simboleggia l'importanza dell'unità e della coesione nazionale, valori fondamentali per la crescita e il benessere dell'Italia.