Aosta: La giunta Nuti mette le mani avanti e anticipa la neve

La Giunta Municipale di Aosta, in considerazione delle sfide che l'inverno può porre alla circolazione veicolare e alla sicurezza dei cittadini, ha preso in seria considerazione la previsione di affidare il servizio di sgombero neve e spargimento di sale antigelo sui percorsi delle piste ciclabili in sede propria per la stagione invernale 2023/2024, con un importo stimato di circa 46 mila euro (IVA inclusa).

L'attenzione si è concentrata sui nuovi tratti della rete di piste ciclabili, in fase di realizzazione, che copriranno una distanza di poco meno di 15 km. La particolarità di questi percorsi è che saranno accessibili, salvo eccezioni, anche durante i mesi invernali. Pertanto, si è ritenuto fondamentale prevedere un servizio specifico da dedicare, in particolare, ai 2,3 km di pista ciclabile realizzati in sede propria e/o adiacenti alle strade veicolari.

Per quanto riguarda i percorsi ciclopedonali, che copriranno una distanza di 6,2 km, lo sgombero della neve e il trattamento con sale antigelo saranno inclusi nei servizi appaltati per l'igiene urbana e la raccolta dei rifiuti. Questo garantirà un'adeguata manutenzione anche per tali tratti.

Nel caso dei 6,3 km di pista ciclabile individuati in sede stradale nelle "zona 30" e nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL), le operazioni di sgombero neve e trattamento anti-ghiaccio sulla viabilità ordinaria saranno implementate per assicurare la sicurezza e la fruibilità di tali percorsi.

La decisione di prevedere questi servizi di sgombero neve e trattamento antighiaccio riflette la preoccupazione della Giunta Municipale di Aosta per la sicurezza e il benessere dei cittadini, in particolare per gli anziani e le persone vulnerabili. In questo modo, si mira a garantire che i cittadini possano continuare a usufruire dei percorsi ciclabili in sicurezza anche durante la stagione invernale, mitigando gli effetti delle precipitazioni nevose e delle condizioni climatiche avverse.