ÉVANGILE DE DIMANCHE: L'ALPHABET DE L'AMOUR

"Nous avons connu une croissance sur beaucoup de domaines, mais nous sommes analphabètes pour accompagner, soutenir les plus fragiles et faibles dans nos sociétés plus dévéloppés". Telles sont les paroles du Pape François dans son

encyclique sociale "Tous Frères".

Que devient l'humanité sans l'amour de Dieu et du prochain? Sans cet amour que chantait Dante Alghieri "qui meut le soleil et les autres étoiles", où va l'humanité? Notre méditation se penchera à ces questions en nous servant de l'encyclique "Tous frères".



1. ANALPHABÈTES POUR AIMER

"Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de tout esprit et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même", dis le Seigneur.

Ce commandement est-il une utopie? Est-il possible dans nos jours où les forces de destructions semblent annéantir toute initiative de fraternité?

Dans le monde avancé technologiquement, l'individualisme écarte l'homme de la communauté. On explore facilement les autres planètes, mais on ne sait pas lire l'alphabet de l'amour écrit dans le vaste univers du coeur de l'homme. On ignore la sémantique de la charité. La science est devenue instrument de domination où le pauvre est écrasé au lieu d'être promu et protégé.



Même dans certaines sociétés moins avancées, la plupart de ceux qui ont la responsabilité de promouvoir le bien commun se comporte comme des brigands qui spolient le pauvre du peu qu'il avait, en le laissant à demi-mort sur la route des hommes.

La lettre encyclique"Tous frères" critique les systèmes politico-économiques mafieux, qui éxaltent le populisme et réduisent la globalisation au globalisme qui étouffe l'identité de chaque personne dans sa dimension spirituelle, de chaque peuple et de son histoire. L'encyclique est inspirée par l'Evangile de ce dimanche.

La réponse de Jésus dans l'Evangile de Luc (Lc10, 29-37) est plus détaillée que celle que nous lisons en Mathieu (Mt 22, 34-40) car le contenu de la loi de l'amour du prochain est amplement exposé dans le Discours sur la montagne (Mt5-7).

Dans tous les deux Evangiles, la réponse est la même. Il s'agit de l'amour de Dieu avec tout son être et l'amour du prochain comme soi-même. Cet amour est-il possible dans l'homme marqué par "la libido dominandi" ou la "perversa voluntas"?

2.RIEN N'EST IMPOSSIBLE À DIEU

L'amour de Dieu fonde l'amour du prochain et ouvre l'horizon à l'amour universel.

L'amour de Dieu exige tout de nous: le coeur, l'âme et l'intelligence qui sont les facultés de l'homme créé à l'image de Dieu. L'image de Dieu en nous, même si souvent elle est grimaçante et lacunaire, est le reflet de l'amour trinitaire. L'homme est capable d'aimer Dieu car il nous a faits et nous sommes à lui. Nous sommes le troupeau guidé par sa main (Ps94). Saint Augustin dit:"Tu nous as faits pour toi Seigneur"(dimension ontologique) et notre coeur est inquiet (dimension anthropologique et éthique), jusqu'à ce qu'il repose en toi (dimension eschatologique et téléologique).

L'amour de Dieu est avant tout la reconnaissance de notre racine. Nous sommes appelés à cultiver la nostalgie (retour à la racine) de Dieu "qui nous a aimés le premier"1Jn4,10. Sans le secours de la grâce, l'homme seul, malgré sa bonne volonté est incapable d'aimer comme il faut Dieu et son semblable.

3. SEUL L'AMOUR EST DIGNE DE FOI

L'amour de Dieu et du prochain n'est pas une théorie abstraite. L'amour est la force propulsive de l'action. Le paradoxe est qu'il existe des non croyants qui peuvent vivre la volonté de Dieu, mieux que les croyants (TF,74).

Cette vision nous permet aussi de respecter toute personne en suspendant tout jugement et tout préjugé. Saint Augustin disait déjà que "dans l'église catholique tout n'est pas catholique et en dehors de l'église catholique, il y a quelque chose de catholique". L'amour de Dieu oriente l'amour du prochain dans la mesure où, selon la première lettre de saint Jean, "qui aime son frère reste dans la lumière "(1Jn2,10); "qui n'aime pas reste dans les ténèbres"(1Jn3,14); "qui n'aime pas son frère qu'il voit, ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas"(1Jn4,20). Selon Jean Chrysostome, le Christ que nous aimons, que nous adorons se cache dans le frère nu, dans le frère qui a froid devant nos maisons. Selon le grand théologien Hans Urs von Balthasar, "seul l'amour est digne de foi". L'amour du prochain est donc possible, car Dieu commande ce qu'il donne.

Jésus en répondant au docteur de la Loi, le renvoit indirectement à la loi d'or que nous trouvons dans la première lecture du livre de l'Exode et dans la conclusion du Discours de la montagne. "Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites le aux autres". Il s'agit d'un amour "ouvert aux autres"(TF,6), qui agit, qui s'engage, qui purifie les plaies du lépreux, qui panse les blessures d'un frère abandonné. Cet alphabet de l'amour encourage la construction des ponts qui unissent les peuples et non la construction des murs de la haine, des idéologies racistes, agressives qui attisent le feu de la guerre destructrice, massive ou sélective, comme nous en sommes témoins aujourd'hui.

Le critère fondamental de cet amour inconditionné qui dépasse nos particularismes, est que Dieu est Amour (Deus Caritas est). Son amour qui fait lever son soleil et donne la pluie aux justes et aux méchants"(Mt5,45), est plus fort que la mort. Cet amour divin en nous brise les barrières de l'égoisme, de l'égocentrisme, en considérant toute personne comme frère et soeur dans le Christ qui nous a aimés jusqu'à mourir. L'amour de Dieu pour nous est sans mesure. Par conséquent, "la mesure d'aimer, c'est aimer sans mesure", selon saint Augustin.

Le Pape reconnaît que la réalisation de la fraternité universelle et de l'amitié sociale est un cheminement, un processus toujours en cours, un rêve, et nous encourage de "construire ce rêve ensemble"(FT8), car "le tout est plus que les parties et plus que la simple somme"(FT78).

Aimons-nous donc les uns les autres comme Dieu nous a aimés et le désert fleurira.

4. PRIÈRE POUR CE DON D'AMOUR

Mon Dieu, tu es notre Dieu, notre Père qui aime chacun de nous d'un amour personnel et personnalisé. Rends l'impossible pour nous possible pour toi, afin d'aimer notre prochain comme tu nous aimes. Brise nos ghetto mesquins, nos murs de méfiance pour que nous formions, chacun selon le don qu'il a reçu de toi, un concert universel où chaque personne est une voix utile pour l'accord et la concorde. Par toi, notre rêve d'édifier un monde meilleur d'amitié et de fraternité universelle, sera réalisé. "Tu aimeras ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même".





Bon dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera