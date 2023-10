Aosta-Ivrea unite per valorizzare la cultura ed il turismo

Attraverso lo schema di Protocollo d'intesa per la valorizzazione culturale e lo sviluppo turistico dei Comuni di Aosta e Ivrea, le amministrazioni dei due comuni si uniscono in un impegno triennale per sfruttare la stretta connessione tra i loro territori, che va oltre la semplice vicinanza geografica. Questa collaborazione si basa sulla ricchezza di entrambe le aree, che offrono attrattive di diversa natura, tra cui aspetti ambientali, paesaggistici, agricoli, storici, artigianali e culturali.

L'obiettivo del protocollo è potenziare l'offerta culturale e turistica di entrambi i comuni, rendendola accessibile sia ai residenti che ai visitatori esterni. Questo si realizza attraverso la promozione di politiche volte a valorizzare le culture locali, le tradizioni, la conservazione del patrimonio architettonico e la tutela del territorio e delle produzioni autoctone.

I soggetti firmatari del protocollo si impegnano a:

Promuovere politiche culturali, turistiche e sportive con l'organizzazione di eventi congiunti. Ottimizzare l'offerta culturale, favorendo iniziative coordinate rivolte alla cittadinanza e ai turisti. Promuovere e migliorare l'offerta di percorsi museali storici e antropologici, sia indoor che outdoor. Valorizzare il patrimonio storico e culturale, partendo da figure storiche rappresentative dei due territori e da eventi di interesse comune. Coordinare la programmazione di singoli interventi per utilizzare efficientemente le risorse disponibili. Promuovere l'educazione culturale in varie forme artistiche e creative. Accrescere la conoscenza del territorio e delle tradizioni locali attraverso la visita di luoghi culturali. Favorire itinerari agro-alimentari, sostenendo la visita ai centri di produzione locale e ristoranti che utilizzano prodotti locali. Promuovere politiche di trasporto, con un'attenzione alla mobilità sostenibile. Favorire lo scambio di flussi turistici tra città e territori circostanti. Collaborare per accedere a finanziamenti regionali, nazionali ed europei su questioni di interesse comune.

Entro 60 giorni dall'approvazione del protocollo, sarà istituita una Cabina di regia politico-strategica composta da rappresentanti politici e tecnici dei due enti firmatari. Questa cabina determinerà gli indirizzi generali e approverà un programma annuale, tenendo conto degli indirizzi strategici definiti dalle rispettive Regioni in materia di promozione turistica e culturale. Allo stesso tempo, si concentrerà su valorizzare le esperienze e le potenzialità delle singole realtà locali, contribuendo al progresso complessivo della collaborazione tra i due comuni.