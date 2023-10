TRIS DI PEPERONCINO ROSSO

IL PD NON SFILA CON GLI ANTISIONISTI, MA ANCORA NON SI LIBERA DI CONTE Schlein non ha partecipato alla manifestazione romana che individua in Israele il “colpevole” della catastrofica situazione in Medio Oriente. Ma tra i suoi dirigenti c’è un gruppo che si sente “tradito” dalla segretaria.

IL PECCATO ORIGINALE DELL’ORA SOLARE E LA SVEGLIA COL BUIO NEL PIÙ CRUDELE DEI MESI

Queste quattro settimane di sofferenza andrebbero eliminate dal calendario, tutto per colpa della peggiore invenzione dell’umanità. Parola anche di Leopardi.

A SPAGNA CRESCE PIÙ VELOCEMENTE DI NOI, COME SUCCEDE DA DECENNI

Il paragone con il Paese più simile all’Italia, in base a quasi tutti gli indicatori, è meno frequente rispetto a quello con Francia e Germania. I dati relativi alla crescita economica sono eloquenti secondo le previsioni della Commisione europea e del Fondo monetario internazionale.