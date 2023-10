I distretti commerciali non sono la panacea della crisi

"Siamo ben consapevoli delle sfide che affliggono il settore commerciale e abbiamo cercato di rispondere a tali sfide attraverso il sostegno agli esercizi di vicinato, con particolare attenzione ai borghi e ai centri storici. Questa iniziativa ha ricevuto un'accoglienza positiva, con ben 146 richieste di finanziamento presentate quest'anno e un significativo allargamento della base di beneficiari". L'Assessore al commercio, Giulio Grosjacques, spiega così le ragioni del voto contrario della maggioranza all'istituzione dei distretti commerciali.

Infatti, il Consiglio, nella seduta mattutina del 25 ottobre 2023, ha respinto, con 21 voti di astensione (UV, FP-PD, AV-VdAU, PlA, SA, PCP) e 14 a favore (Lega VdA, RV, FI, GM), una proposta di legge per la disciplina e gli interventi a sostegno dei distretti del commercio (modifiche alla legge regionale n. 19/2001).

Sul testo, depositato il 24 marzo 2023 dai gruppi Lega VdA, Rassemblement Valdôtain, Forza Italia e Misto e composto di due articoli, sono stati respinti due emendamenti depositati in Aula dal gruppo Lega VdA.

L'Aula ha anche approvato all'unanimità un ordine del giorno proposto dal gruppo RV, così come emendato dall'Assessore al territorio Davide Sapinet, e illustrato dal Capogruppo Stefano Aggravi, che impegna il Governo regionale a chiedere al gruppo di lavoro costituito per la riforma della pianificazione territoriale e paesaggistica regionale di valutare lo stato dello sviluppo dei servizi di rilevanza regionale riguardanti le attività e i servizi commerciali, di proporre elementi di indirizzo o specifiche norme per favorire la rigenerazione urbana delle zone soggette a maggior desertificazione commerciale e di riferirne alle Commissioni consiliari.

L'assessore, parlando delle misure messe in atto a sostegno dei negozi di vicinato, ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa, riconoscendo che "pur non costituendo una soluzione definitiva, ha contribuito a preservare attività commerciali che altrimenti avrebbero rischiato la chiusura".

C'è da dire che nel contesto degli incontri sul territorio per la creazione dei distretti del commercio, è emerso che non tutti condividono unanimemente la proposta. Per questo come ha ricordato Grosjacques "è stato fondamentale coinvolgere le associazioni di categoria più rappresentative e prendere in considerazione i pareri dei Sindaci".

L'Assessore ha sottolineato che la proposta dei distretti del commercio ha suscitato interesse, "ma non tutti ritengono che sia la soluzione definitiva per affrontare la crisi che sta colpendo le attività nei centri storici".

Il Comitato per la pianificazione economica locale (Cpel) ha espresso astensione, ritenendo interessanti i distretti del commercio ma dubitando della loro efficacia nell'attuale contesto.

"In qualità di legislatori - ha proseguito l'assessore - abbiamo esaminato attentamente le opinioni espresse dalle parti coinvolte e analizzato le esperienze positive dei distretti del commercio in altre regioni. Abbiamo tratto le nostre conclusioni, riconoscendo che l'approvazione di questa legge potrebbe comportare il rischio di tentare di applicare acriticamente modelli di successo di altre regioni in un contesto molto diverso, caratterizzato da dimensioni demografiche, sociali ed economiche notevolmente diverse".

Nel panorama attuale, caratterizzato da cambiamenti rapidi e incertezze, la creazione dei distretti del commercio, con i suoi tempi di attuazione prolungati, potrebbe, secondo Grosjacques, "non essere una strategia efficace e tempestiva per sostenere il settore. In questa fase in cui è richiesta rapidità, efficienza, concretezza e garanzia di risultati, questa iniziativa potrebbe non rappresentare una priorità adeguata in termini di intervento e investimento di risorse".

Infine ha rimarcato che "l'Amministrazione regionale finora ha cercato di fornire un sollievo immediato agli operatori e ha continuato a promuovere il turismo nella nostra regione per ampliare la clientela del settore commerciale attraverso l'incremento dei flussi turistici".