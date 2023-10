Il Cardinale Zuppi: "Hamas il peggior nemico dei palestinesi"

Il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, è intervenuto stamane a Genova in occasione dell'Assemblea annuale dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Il porporato in questi giorni è impegnato in Vaticano dove partecipa alla XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi.

Il pensiero dell'Arcivescovo di Bologna è andato immediatamente alla guerra che sta insanguinando il Medio Oriente. "Hamas - ha detto il porporato - è il peggiore nemico del popolo palestinese. C'è bisogno di una leadership palestinese autorevole che sappia difendere il proprio popolo ed occorre trovare una soluzione che garantisca i diritti delle due parti. Bisogna vincere la violenza perché non ci si può mai abituare alla guerra. Le parole e lo sguardo di Papa Francesco e della Chiesa vanno nella direzione di cercare le vie di uscita, di evitare la polarizzazione che spesso nutre il conflitto che deve finire nel dialogo che prima comincia prima fa sì che si affrontino le cause e si cerchi di risolvere".