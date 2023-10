La performance teatrale “Ladies Body Show” alla Cittadella dei Giovani

La Cittadella dei giovani una residenza artistica teatrale capace di dare spazio al corpo come mai prima: il Ladies Body Show uno spettacolo della compagnia Qui e ora Resistenza Teatrale, con coreografa Silvia Gribaudi, la collaborazione drammaturgica di Marta Dalla Via, le luci di Paolo Tizianel e le immagini dell’artista visivo Matteo Maffesanti. Venerdì 3 novembre alle 20.30 i corpi saranno al centro della scena, ma non solo loro: sul palco verranno messi in discussione i nostri canoni estetici e il modo che abbiamo di giudicare il corpo.

Al termine dello spettacolo, alle 21.30 ci sarà un incontro con il pubblico per confrontarsi e parlare del tema dell'immagine e della percezione del corpo femminile nella nostra società. Parteciperanno alla discussione il cast di Ladies Body Show, Francesca Albanese, Silvia Baldini e Laura Valli; la Presidente di AIACE VdA, Alessia Gasparella; la Vice-Presidente di Queer Vda, Alice Sartore e Viviana Rosi del collettivo Non una di meno VdA.

Il Ladies Bodies Show è una performance che porta l’attenzione su come scegliamo, selezioniamo, eliminiamo, giudichiamo attraverso lo sguardo e su come questo spietato giudizio si scagli spesso e volentieri sul nostro stesso corpo, la nostra stessa carne. I nostri occhi decidono come siamo noi e come è chi ci circonda in base ai nostri gusti personali, alle nostre emozioni, al nostro vissuto... Quanto il condizionamento viene dalle immagini? Dagli stereotipi? Dall’esterno che ci circonda? Quanto vale un attore? Quanto vale un’attrice? Quanto vale un personaggio? Quanto vale il pubblico? Quanto vale scegliere?

Questo sarà uno show in cui il pubblico è parte attiva nella scelta di chi incarna il successo o chi il fallimento. Un modo di riflettere sul senso di queste due parole: successo e fallimento e su come possano demolire la nostra comunità sociale. L’obiettivo artistico è mettere in discussione i sistemi di valore selettivi umani e sociali.