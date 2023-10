Il progetto Skialp@Gran San Bernardo al Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze,

Dopo gli ottimi riscontri ottenuti con la partecipazione al TTG Travel Experience di Rimini, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale, il progetto Skialp@Gran San Bernardo apre gli orizzonti anche verso l’estero partecipando al Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze. Una delegazione dell’Alta Valle del Gran San Bernardo sarà infatti presente allo stand allestito in occasione della fiera di Lugano da venerdì 3 a domenica 5 novembre 2023.

Il Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze, che quest’anno festeggia la sua ventesima edizione, è un appuntamento fisso per enti turistici locali, regionali e nazionali, strutture ricettive, associazioni e operatori, che richiama appassionati di viaggi provenienti dalla Svizzera e dall’Italia e che permette di accedere a uno dei mercati turistici più ricchi e solidi del panorama europeo.

A raccontare il progetto Skialp@Gran San Bernardo, finanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera, e le attività outdoor che si possono praticare nelle valli in tutte le stagioni sarà una delegazione dell’Alta Valle del Gran San Bernardo.

“Da quando è iniziato, abbiamo lavorato molto al progetto Skialp@Gran San Bernardo – commenta Sindaco di Saint-Rhémy-en-Bosses Alberto Ciabattoni, ricordando che la partecipazione alla fiera è stata possibile grazie alla capitalizzazione del progetto che ha permesso di ottenere un finanziamento di 90 mila euro – e siamo riusciti a raggiungere una capacità di spesa del 95 per cento centrando numerosi obiettivi. Negli ultimi anni, anche grazie all’associazione degli operatori del territorio, abbiamo iniziato a raccogliere i primi frutti del lavoro e crediamo che, dopo aver gettato le basi, sia importante dare gambe al progetto promuovendo le attività outdoor anche in contesti specifici come le fiere del turismo”.