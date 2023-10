Omaggio degli Alpini ai Soldati che giaciono nei sepolcri del cimitero storico di Sant'Orso de

"In una mattina di silenzio e di ricordo, sotto il cielo azzurro di Aosta, abbiamo reso gli onori doverosi ai Soldati il cui coraggio e sacrificio riposano nel Cimitero di Sant'Orso. Due classi di studenti dell'Istituto Professionale, guidati dagli insegnanti Silvia e Gael, si sono uniti a noi in questo commovente tributo". Riassume così Carlo Gobbo, portavoce della Sezione Ana di Aosta, la cerimonia in omaggio dei soldati morti in guerra sepolti nel Cimitero Storico di Sant'Orso ad Aosta.

Sotto il caldo sole autunnale, Iris Faval e i suoi collaboratori hanno dato vita a questo momento speciale, ma il cuore pulsante dell'evento è stato il coraggioso spirito degli Alpini. Vestiti con la loro uniforme caratteristica, i nostri eroi, gli Alfieri con i loro Gagliardetti, hanno sfilato con orgoglio e rispetto.

Il Vessillo Sezionale ha sventolato con dignità, mentre la nostra Bandiera ha onorato il passato con solennità e riconoscenza.

"Oggi, più che mai, - ha commentato Carlo Biona, presidente Ana VdA - vogliamo esprimere la nostra profonda gratitudine a tutti coloro che sono venuti a rendere omaggio ai Caduti. Non possiamo fare a meno di ringraziare con cuore colmo di emozione anche voi, ragazzi. Siete il futuro, la speranza, e il nostro più grande orgoglio. Siete voi che dovrete raccogliere il nostro testimone, portando avanti il messaggio di amore per la patria, di sacrificio per il bene comune, e di rispetto per la Memoria".

In questa eredità che vi lasciamo, c'è una lezione fondamentale: la Memoria non deve svanire col tempo, ha aggiunto Carlo Gobbo ricordando che la Memoria del passato è un faro che ci guida attraverso le tempeste della vita. Non possiamo permettere che si perda nella nebbia dell'indifferenza. Ai ragazzi è stato raccomandato "Dovete alimentarla giorno dopo giorno, come un fuoco sacro, affinché le future generazioni possano imparare da coloro che hanno dato tutto per la nostra libertà".

E infine l'appello ai ragazzi: prometteteci che non vi stancherete mai di ricordare e onorare il passato, di custodire il nostro patrimonio di valori e di perpetuare l'eredità degli Alpini. Insieme, possiamo costruire un futuro migliore, un futuro in cui la Memoria è viva e pulsante nel cuore di tutti noi. Grazie, grazie di cuore, per essere qui oggi e per essere pronti a portare avanti questo nobile compito.