Arriva l'inverno e per l'automobilista torna l'imbarazzo della scelta

Si avvicina il periodo invernale in cui è necessario sostituire le gomme dell'auto, ma la domanda è: pneumatici invernali o quelli quattro stagioni? La guida fornita da Pirelli può aiutarti a fare la scelta giusta per affrontare l'inverno.

Innanzitutto, la decisione tra pneumatici invernali e quattro stagioni dipende dall'utilizzo che fai della tua auto, secondo quanto suggerisce Pirelli. Se usi molto la tua auto, optare per pneumatici specifici per l'inverno potrebbe essere la scelta più adatta. Tuttavia, con le ultime innovazioni, i pneumatici quattro stagioni, come i Pirelli Cinturato All Season SF2 o Scorpion All Season SF2, sono diventati un'ottima alternativa per gli spostamenti urbani.

La categoria dei pneumatici quattro stagioni ha guadagnato una crescente popolarità nel mercato europeo, raggiungendo quasi il 20% dell'incidenza, con una crescita ancora più marcata per le dimensioni superiori a 18 pollici su crossover e SUV (+60% tra il 2019 e il 2022). Questo trend è dovuto a condizioni invernali più miti e ai progressi tecnologici raggiunti dai pneumatici quattro stagioni.

Pirelli, leader nel segmento invernale, ha trasferito la sua esperienza nella produzione di pneumatici quattro stagioni, equipaggiando quasi il 50% dei modelli premium e di prestigio che montano pneumatici invernali superiori a 18 pollici. Quindi, come scegliere il pneumatico più adatto?

Se percorri meno di 25.000 chilometri all'anno e non affronti strade di montagna, i pneumatici quattro stagioni più moderni offrono una soluzione efficace senza i compromessi del passato. In termini di resistenza all'usura, Pirelli ha perfezionato l'impronta a terra utilizzando la modellazione virtuale, derivata dall'esperienza in Formula 1, riducendo così l'usura.

Anche in condizioni di bagnato, la nuova generazione di pneumatici quattro stagioni si comporta in modo simile o addirittura migliore rispetto ai pneumatici stagionali, specialmente a temperature intermedie. Questo è possibile grazie ai numerosi solchi a "V" nel battistrada che facilitano il drenaggio dell'acqua in caso di pioggia.

Tuttavia, se fai molti chilometri, guidi in zone con rischio di neve e cerchi prestazioni ottimali in condizioni severe, la scelta migliore rimane quella di passare ai pneumatici invernali. Questi pneumatici sono progettati per funzionare al meglio in condizioni difficili, come temperature basse e superfici innevate o ghiacciate.

Le mescole chimiche dei pneumatici invernali consentono distanze di frenata più corte, sia su strade bagnate (fino al 15%) che ovviamente su strade innevate (fino al 50%), rispetto ai pneumatici estivi.

Indipendentemente dalla scelta tra pneumatici invernali e quattro stagioni, è importante assicurarsi che il pneumatico abbia la marcatura M+S sul fianco, necessaria per rispettare le normative invernali e evitare sanzioni. Per massima sicurezza sulla neve, è fondamentale verificare la presenza del simbolo della montagna a tre picchi che circonda un fiocco di neve.