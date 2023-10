Di Veronica Giacometti

Papa Francesco invia un messaggio in vista dell’ottava edizione del Festival della Migrazione, intitolato “Liberi di partire, liberi di restare”. "Mi congratulo vivamente con gli organizzatori di questo importante evento, tra i quali la Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana", dice subito il Papa nel Messaggio diffuso nel bollettino della Sala Stampa della Santa Sede.

L’VIII Festival della Migrazione si svolge dal 25 al 28 ottobre 2023, a Modena e in altre città emiliane, sul tema “Liberi di Partire, Liberi di Restare”.

"Nei vostri lavori intendete riflettere sui flussi migratori contemporanei attraverso considerazioni che vadano oltre l’emergenza, nella consapevolezza che ci troviamo di fronte a un fenomeno poliedrico, articolato, globale e a lungo termine. Per questo le risposte alle sfide migratorie di oggi non possono che essere articolate, globali e a lungo termine", sottolinea il Pontefice.

"Vi incoraggio a sviluppare proposte concrete per favorire una migrazione regolare e sicura. Ma nello stesso tempo occorre adoperarsi alacremente per garantire a tutti e tutte il diritto a non dover migrare", conclude il Papa nel suo Messaggio.

Il Festival della Migrazione è promosso da Fondazione Migrantes, Porta aperta, UNIMORE e CRID, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Modena e di Carpi oltre che di numerosi atenei italiani.