Valle d'Aosta Futura ritiene che sia ancora possibile un dialogo aperto sull'ospedale

Valle d'Aosta Futura ringrazia il Comitato "Vallée Santé" per il loro costante impegno nel promuovere un dibattito informato sulla questione e per cercare un confronto reale all'interno della comunità valdostana.

Il Comitato, infatti, ha sollevato richieste di confronto e, in particolare, di analisi economica tra le due soluzioni, richieste che sembrano essere state ignorate dall'attuale Giunta Regionale. Quest'ultima sembra determinata a procedere con la creazione di un nuovo ospedale o con un ampliamento dell'ospedale esistente, ignorando le potenziali ripercussioni che questa scelta comporterebbe per gli operatori sanitari e, soprattutto, per i pazienti del Parini.La tempistica è una questione critica.

Inizialmente, come spiega una nota di Aosta Futura l'inizio dei lavori era previsto per settembre 2023, ma ora apprendiamo che è stato stanziato un finanziamento di 1,6 milioni di euro per scavi archeologici preliminari.

Tuttavia, c'è confusione riguardo allo stato di avanzamento di questi scavi, con il "Infopoint Ospedale Nuovo" che sembra dichiarare che la fase 3 dei lavori, ovvero gli scavi archeologici, è già stata completata.

Vale la pena ricordare che scavi archeologici precedenti hanno rivelato un sito di importanza mondiale, ma la sua preservazione potrebbe essere messa in discussione se sepolto sotto la prevista ala nuova dell'ospedale. Si afferma che il sito sarà comunque visitabile, con l'ospedale sopra e un museo sotto.

Valle d'Aosta Futura lamenta che nessuna informazione chiara è fornita in merito ai costi complessivi di questa espansione e ristrutturazione ospedaliera. Inoltre, non è chiaro come i pazienti, gli operatori sanitari e i visitatori accederanno al Parini durante i lavori, soprattutto se Viale Ginevra e Via Guedoz saranno chiusi.

Inoltre, vi saranno lavori di adeguamento delle Centrali Tecnologiche, che avranno un impatto significativo sulla viabilità, con restrizioni previste per Via Saint-Martin de Corléans, Via Chaligne e Viale Ginevra.

Nella foto di repertorio il canteire del nuovo ospedale

Per il movimento di opinione, non si tratta solo di una questione di costi e logistica, ma anche di impatto ambientale e sociale. E cita ad esempio VdA Futura, il fatto che non è stato affrontato il tema dell'atterraggio degli elicotteri del soccorso sul tetto del nuovo ampliamento dell'ospedale, nonostante siano coinvolte questioni di inquinamento acustico e autorizzazioni comunali.

Valle d'Aosta Futura ritiene che sia ancora possibile un dialogo aperto su questo tema e che sia necessario condurre uno studio approfondito di comparazione tra l'ampliamento del vecchio ospedale e la costruzione di uno nuovo, considerando gli aspetti economici, ambientali e sociali.