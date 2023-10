Per un investigatore privato un servizio raccolta dati è una componente molto importante del suo lavoro, considerando che parliamo di un professionista che come tutti sappiamo è un professionista al quale vengono richiesti molto servizi che possono riguardare per esempio indagini aziendali e pensiamo a quegli imprenditori che hanno un sospetto di concorrenza sleale o hanno un sospetto che un socio stia tradendo l'azienda, e vogliono che quell’ investigatore privato porti delle prove concrete in modo da poter fare poi eventualmente valere le proprie ragioni in tribunale.

Ma possiamo parlare anche di quando gli viene richiesto di fare indagini su un eventuale tradimento da parte di un coniuge e in tutti i casi la raccolta dati è fondamentale, così come è fondamentale la riservatezza e l'anonimato.

Un professionista in questo ambito ha una vasta gamma di competenze che gli possono essere utili per questa raccolta dati e quindi una persona che sa fare ricerca approfondita e utilizzando fonti legittime come banche dati pubbliche, e documenti giuridici, ma gli investigatori privati riescono sempre ad avere accesso anche informazioni sensibili e riservate sempre nel rispetto della privacy e delle altre normative connesse.

Sempre per raccogliere questi dati che poi diventano delle prove possono essere importanti anche interviste e interrogatori con testimoni chiave che possono fornire informazioni preziose, interviste che devono essere eseguite chiaramente in maniera professionale facendo domande mirate per ottenere informazioni rilevanti in modo obiettivo.

Poi è chiaro che a parte la raccolta dati e fa la differenza anche la capacità di analizzarli e di valutarli in maniera critica per poi ottenere delle informazioni molto importanti in ambito delle investigazioni, individuando schemi e avendo una visione assolutamente dettagliata della situazione.

Come possiamo intuire non è per niente facile questo lavoro e richiede non solo molte competenze ma soprattutto c'è bisogno anche di sangue freddo e di saper lavorare sotto stress, perché alcune indagini possono essere davvero molto complesse.

Non ci si può improvvisare a diventare investigatori privati

Molte persone spesso non comprendono la complessità di questo lavoro che riguarda gli investigatori privati ed ecco perché ci abbiamo tenuto a sottolineare che non ci si può improvvisare ma serve una formazione che in certi casi deve comprendere una laurea se parliamo di chi gestisce un'agenzia investigativa, e invece sempre deve includere un apprendistato con dei colleghi più anziani e più esperti.

Così come dobbiamo tenere presente che per poter esercitare bisogna ricevere un'autorizzazione da parte della prefettura della città di residenza che dovrà verificare la fedina penale perché chi è stato condannato per reato non colposi può esercitare, e questo è anche giusto.

Ma soprattutto come per ogni mestiere ma per questo in particolare serve una certa esperienza sul campo perché poi lì che si imparano le regole e i segreti delle indagini, e soprattutto serve imparare ad utilizzare le varie attrezzature tecnologiche in modo da poter raggiungere dei risultati per quanto riguarda la ricerca di prove concrete a favore del cliente con il quale si è firmato un contratto di mandato.