Montare condizionatore Daikin come anche di qualsiasi altra azienda è un processo difficile ma essenziale che dobbiamo delegare a dei professionisti nel settore, che si occuperanno ne garantirà un suo corretto funzionamento ed efficienza, di questo dispositivo che a differenza di alcuni anni fa è diventato molto diffuso praticamente in qualsiasi città del nostro Paese.

Ormai i cambiamenti climatici sono sotto gli occhi di tutti e quindi abbiamo visto le ultime estati quanto sono lunghe, afose e umide, e soprattutto ci siamo accorti che senza un condizionatore in casa non ci possiamo stare nemmeno durante le ore notturne che sono molto calde.

Per non parlare poi dei luoghi aperti al pubblico e quindi parliamo dell'ufficio o parliamo anche di un ristorante o di un bar o di un albergo, ormai non si prende più nemmeno in considerazione in fatto di non avere un condizionatore perché semplicemente le persone altrimenti non ci vanno, ma perché non ce la farebbero.

Ed è proprio questo il motivo che spinge poi giustamente le persone a puntare le loro fiches su delle aziende di accertata affidabilità come è la Daikin, che comunque è un'azienda che ci dà garanzie da tutti i punti di vista sia rispetto alla solidità dei dispositivi che vende e sia rispetto anche alla qualità dei servizi di assistenza clienti, e quindi dei tecnici che ci lavorano all'interno.

Tecnici che sono sempre disponibili ad aiutare i loro clienti rispetto a qualsiasi bisogno che possono avere sul loro condizionatore, proprio già a partire dall'installazione che non è uno scherzo.

L'installazione ha varie fasi da prendere in considerazione, e soprattutto può essere affidata solo a dei tecnici che hanno il patentino e che quindi poi potranno rilasciare una dichiarazione di conformità che attesta che tutto è andato bene, e che quindi quel condizionatore non inquina più del dovuto e non ci sono pericoli di incidenti domestici.

Negli ultimi anni da questo punto di vista le leggi sono diventate molto severe insieme nei confronti di questi installatori che se lavorano senza patentino vengono multati, ma anche nei confronti dei proprietari che dovranno scegliere le persone giuste.

Prima di installare un condizionatore bisognerà fare una valutazione molto attenta dei locali

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte la prima cosa che faranno i tecnici installatori e venire a casa nostra oppure in un altro nostro locale di proprietà, perché dovranno fare una valutazione e capire per esempio se vogliamo un mono split o multipli, e in quest'ultimo caso capire quali sono le stanze che vogliamo climatizzare.

I tecnici dovranno entrare in queste stanze per capire quale è la posizione giusta dove installarlo, e ad esempio in una stanza da letto cercheranno di evitare di installarlo sulla nostra testa perché ci sarebbe fastidio mentre dormiamo.

A quel punto potremo fissare un appuntamento ma prima dovremo parlare di sicuro della parte economica per capire quanto ci costa l'installazione e quali sono le modalità di pagamento, in modo da non avere più nessun dubbio e poterci finalmente togliere questo pensiero.