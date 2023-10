Zone franche: Rassemblement Valdôtain et Pays d'Aoste Souverain se rencontrent

Il peut y avoir de nombreuses routes pour atteindre une destination, et si vous les suivez avec bon sens, tôt ou tard elles convergeront inévitablement pour se croiser.

Dans cet esprit, le groupe du Conseil régional Rassemblement Valdôtain et une délégation de Pays d'Aoste Souverain se sont confrontés au sujet de la Zone Franche lors d'une rencontre qui s'est tenue le 23 octobre dernier. Au cours de la quelle le groupe Rassemblement Valdôtain a présenté le contenu de sa proposition de loi n. 1/XVI “Disposizioni concernenti l'istituzione

AYANT CONSTATÉ les affinités politiques et programmatiques, COMPTE TENU de l'opportunité qu'offre le moment historico-politique et la nécessité d'appliquer un système fiscal diversifié pour la Vallée d'Aoste tel que prévu, contextualisé à l'heure actuelle, par l'art. 14 du Statut spécial,

ON REMARQUE que à cet égard l'unité d’intentions des forces politiques valdôtaines est souhaitable pour que les relations entre l'État et la Région produisent des résultats positifs et avantageux pour toute la communauté valdôtaine, ON PROFILE la nécessité de nouvelles rencontres ouvertes à une plateforme plus étendue composée par tous les représentants des différentes catégories économiques et sociales ainsi que la population entière.

Pour Rassemblement Valdôtain le chef de groupe Stefano Aggravi Pour Pays d'Aoste Souverain le responsable politique Christian Sarteur