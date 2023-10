L'On. Tullio Ferrante, Sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, sarà in visita in VDA venerdì 27 ottobre per un evento.

Il Sottosegretario del Governo Meloni parteciperà alle ore 18.00, presso la sala conferenze dell'HB Hôtel di via Malherbes 18/A, ad Aosta, all'incontro pubblico "Trasporti ed infrastrutture nell'arco alpino, quali prospettive?".

Un appuntamento importante per un argomento di rilievo del nostro territorio.