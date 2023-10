La compagnia teatrale Le Digourdì di Charvensod a Roma

La Fédérachon Valdoténa di Téatro Populéro (FVTP) informa che la compagnia teatrale Le Digourdì di Charvensod è stata invitata a Roma per intervenire, nel pomeriggio di sabato 21 ottobre, a una conferenza nell’ambito della seconda edizione di “Stati Generali delle lingue locali – Oltre ogni aspettativa”, organizzata da DeVulgare, associazione di promozione sociale (APS) nei giorni 20 e 21 ottobre scorsi.

Per la rassegna, volta alla valorizzazione e alle possibilità di sviluppo delle lingue locali, regionali e minoritarie italiane, quest’anno in forma ibrida, da remoto o in presenza all’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale (ICPI), sono scesi nella capitale alcuni attori della compagnia Le Digourdì.

«Siamo stati contattati da DeVulgare che ci ha scoperto sui social – spiega Fabien Lucianaz presidente di Le Digourdi sceso con Marlène e Margot Jorrioz, Christian Quendoz, Michel Comè e Jannick Verraz -. Abbiamo partecipato nel loro panel “La tradizione nel vero senso della parola” dedicato alla musica, portando la testimonianza come autori e produttori di canzoni in patois.

Nella prima parte della conferenza a carattere generale, abbiamo parlato del patois e illustrato le realtà valdostane che lo impiegano, tra cui il Concours Cerlogne, Patoué eun Mezeucca e l’attività teatrale in seno alla Fédérachon che ci riguarda direttamente; nella seconda parte, che abbiamo intitolato “Come innovare la tradizione creando il presente”, siamo entrati nello specifico delle nostre attività musicali che ormai da tempo ci vedono impegnati in Videoclip e progetti musicali.

È stata una bella esperienza che, grazie agli organizzatori, ci ha permesso di far conoscere le nostre radici al di fuori dei confini valdostani e nel contempo avvicinare altre realtà dialettali di altri ospiti intervenuti insieme a noi».