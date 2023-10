Il valdostano Giuseppe Nebbia protagonista alla cerimonia di premiazione "IN/ARCHITETTURA 2023"

Venerdì 27 ottobre, a partire dalle 14.30, nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Torino nella Cavallerizza, si terrà la cerimonia di premiazione IN/ARCHITETTURA 2023 Piemonte e Valle d’Aosta durante la quale verranno assegnati i premi, promossi da IN/Arch e ANCE in collaborazione di Archilovers.

Sono 108 i progetti candidati in Piemonte e Valle d’Aosta. Durante la cerimonia verranno resi noti i nomi dei vincitori dei premi che riconoscono il valore dell’opera e della costruzione e dei tre principali protagonisti alla base della sua realizzazione: committenti, progettisti e costruttori.

Saranno, inoltre, assegnati i Premi alla Carriera all'architetto Andrea Bruno per il Piemonte e all'architetto Giuseppe Nebbia per la Valle d'Aosta. Il Premio Bruno Zevi per la diffusione della cultura architettonica, sarà quest’anno assegnato a Giorgio de Silva per il libro Architettura nel Cinema (edizioni Lindau), che sarà presentato da Riccardo Bedrone, e alla Fondazione Courmayeur, per aver intrapreso una complessa opera di ricerca e studio multidisciplinare sul sistema montagna attraverso l’«Osservatorio Laurent Ferretti».

Una giornata che celebra l’architettura in Piemonte e Valle d’Aosta

L’aver scelto la Cavallerizza come sede della premiazione ci premette di cogliere l’occasione per ricordare Agostino Magnaghi, autore del progetto dell’Aula magna e del Masterplan del complesso, di recente scomparso, e di fare il punto sulle future trasformazioni dell’area.

La Cerimonia di premiazione sarà preceduta in tarda mattinata da una visita guidata al complesso della Cavallerizza Reale e dopo una breve sosta, Cino Zucchi ci illustrerà il progetto vincitore del Concorso internazionale e Cristiano Picco, Armando Baietto e Vittorio Jacomussi ci parleranno del Polo delle Arti, insieme al Segretario generale di Compagnia di San Paolo Alberto Anfossi.

A seguire una breve Tavola rotonda con l'architetto Dario Apollonio, ricercatore nell'ambito del restauro storico ed ambientale, che ci accompagnerà poi nella scoperta dei vincitori dei Premi, l'architetto Francesco Orofino, Segretario generale IN/Arch, e la partecipazione del professor Marco De Michelis, già Preside della Facoltà di design e arti/IUAV oggi docente alla Bocconi di Milano, al quale è affidata anche la presentazione del Premio alla Carriera Andrea Bruno.

Alla manifestazione partecipano il Rettore dell'Università di Torino, Stefano Geuna, che gentilmente ci ospita, il Rettore del Politecnico di Torino del Politecnico, Guido Saracco, il direttore del DIST PoliTo Andrea Bocco, l’Assessore ai Beni e alle attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali della Regione Autonoma Valle d’Aosta Jean-Pierre Guichardaz, in rappresentanza del Presidente della Regione Renzo Testolin, l'assessore Paolo Mazzoleni, l’Assessore Francesco Tresso, il Presidente della Camera di Commercio di Torino Dario Gallina, la Presidente dell'Ance Piemonte e Valle d'Aosta Paola Malabaila, ed è stato invitato Il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

Consegneranno i Premi le Autorità presenti e i componenti della Giuria, presieduta da Jeannot Cerutti, che ha valutato le candidature per il Piemonte e Valle d’Aosta: Laura Apollonio, Davide Derossi, Carla Falzoni, Emilio Melgara, Silvia Minutolo.

16 premi per opere realizzate negli ultimi 5 anni

L'Istituto opera per coinvolgere in maniera sinergica il tessuto professionale e produttivo, gli enti, le amministrazioni, i cittadini, privilegiando realtà e soggetti portatori di contenuti innovativi e pratiche corrette.

I premi IN/ARCHITETTURA affermano con chiarezza che la qualità di un’architettura è l’esito di un processo complesso che coinvolge tutti i passaggi della filiera produttiva. Di qui la scelta di premiare l’opera e i tre principali protagonisti che sono alla base della sua realizzazione: committente, progettista, costruttore.

I criteri di scelta delle opere premiate hanno tenuto ben presenti i requisiti di qualità del prodotto finale da un punto di vista culturale e sociale, di trasparenza e innovazione del processo di progettazione e costruzione, con particolare attenzione alle architetture realizzati da giovani, donne e piccole imprese.

Con la cerimonia di premiazione si intende dare ampio risalto all'iniziativa e far conoscere a un pubblico il più largo possibile la produzione di qualità dei territori locali.

Nel corso della cerimonia verranno resi noti gli interventi premiati per le due categorie di Premi per:

interventi di nuova costruzione.

interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

Verranno, inoltre, assegnati i Premi Speciali associati ad aziende e associazioni partner dei Premi IN/ARCHITETTURA 2023, e in particolare:

Premio speciale “LISTONE GIORDANO” , assegnato ad un intervento che abbia saputo valorizzare l’utilizzo del legno in qualità di materiale da sempre legato al mondo dell'architettura e delle costruzioni:

Casa sul lago di Mergozzo (progetto Elena Bertinotti | Committente Paolo Marini | Impresa EdilRestauri)

Premi speciali “WTW - WILLIS TOWERS WATSON”:

Innovation Center ITT (progetto ISOLA ARCHITETTI | Committente ITT Italia s.r.l. | Impresa Costruzioni Generali Gilardi S.p.a.) Bivacco Edoardo Camardella

Premio speciale “FEDERBETON” , assegnato ad un intervento che abbia saputo valorizzare l’utilizzo del cemento e del calcestruzzo in qualità di materiali da sempre legati al mondo dell'architettura e delle costruzioni:

S-LAB. Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (progetto ELASTICOFARM | committente INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | Impresa Ruscalla Renato S.p.a)



IN/ARCHITETTURA 2023, un progetto nazionale

Con questo appuntamento giunge verso la fine un lungo percorso che ha visto, nei mesi scorsi, la presentazione, grazie alla collaborazione con Archilovers, di oltre 1200 progetti candidati su tutto il territorio nazionale, di cui 108 nelle regioni del Piemonte e della Valle d'Aosta. Il percorso si concluderà il 7 novembre prossimo durante la Biennale di Venezia a Ca' Giustinian con la premiazione dei vincitori scelti tra i premiati dalle 20 Regioni, scelti dalla Giuria nazionale presieduta dal regista Silvio Soldini.