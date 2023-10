L’UE sta pianificando nuove misure di protezione per i consumatori

Dal 2025 i consumatori riceveranno la protezione aggiuntiva di cui hanno urgentemente bisogno quando stipulano piccoli prestiti, come ad esempio “Acquista ora, paga dopo”. Prima di usufruire di prestiti così piccoli è necessaria una verifica del credito. Questo ha lo scopo di evitare che i consumatori si indebitino eccessivamente.

Molte società di carte di credito offrono opzioni “acquista ora, paga dopo” (BNPL) che fanno molto affidamento sull’influencer marketing sui social media. Si tratta di pubblicità in cui gli influencer utilizzano i prestiti BNPL per finanziare l'acquisto di prodotti; Secondo un sondaggio (Kearney European Retail Banking Radar, 2023), l’Italia e la Svezia sono i paesi dell’Unione Europea in cui BNPL è più popolare. Presso Nexi, il più grande fornitore di servizi di pagamento italiano, questa funzione si chiama “Easy Shopping”.

Se il cliente paga utilizzando questa funzione, dovrà poi rimborsare a rate il prezzo di acquisto a Nexi. Tuttavia, è previsto un costo aggiuntivo anche per i pagamenti rateali. L'importo di questa commissione dipende dal prezzo di acquisto e dal numero di rate mensili. A prima vista il canone può sembrare basso: con un prezzo di acquisto di 300 euro e una rata trimestrale da 100 euro al mese, Nexi, ad esempio, addebita un canone di 3,60 euro (1,20 euro al mese).

Se invece il prezzo di acquisto è di 2.040,00 euro e viene pagato in rate 24 mensili da 85 euro al mese, il canone è di 13,50 euro al mese. La tariffa mensile complessiva (85 euro + canone) è di complessivi 98,50 euro. Dopo 24 mesi, pagando i canoni, il cliente ha speso una somma di denaro superiore di 324 euro rispetto all'importo del prezzo di acquisto. Ciò corrisponderebbe ad un tasso di interesse di circa il 15% annuo.

Questa forma di acquisto rateale può dare ai consumatori un falso senso di sicurezza finanziaria poiché devono affrontare spese mensili intrinsecamente basse. Ciò aumenta il rischio di spendere soldi che in realtà purtroppo non esistono.