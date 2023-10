Gli Alpini hanno dato spettacolo e creato forti emozioni

Nell'ultimo fine settimana, la pittoresca città di Aosta ha visto una straordinaria celebrazione, con migliaia di alpini provenienti da tutta la regione del Nord-Ovest dell'Italia che si sono riuniti per onorare la loro storia e il loro impegno nella comunità.

L'occasione era doppia, in quanto si celebrava anche il 100° anniversario della fondazione della Sezione dell'Associazione Nazionale Alpini di Aosta ed il 150/mo dell'Associazione Nazionale Alpini.

Questo importante raduno è stato un'opportunità unica per riconoscere il ruolo essenziale che gli Alpini hanno svolto nella storia della Valle d'Aosta e per esprimere gratitudine per il loro costante impegno nell'aiutare il prossimo e le comunità in difficoltà.

La città di Aosta si è risvegliata con una straordinaria atmosfera di festa, mentre le strade erano animate da un flusso continuo di alpini in uniforme, provenienti da varie località della regione.

Circa 8000 persone si sono radunate per assistere alla spettacolare sfilata, uno dei momenti clou dell'intero evento. Gli alpini hanno marciato con orgoglio e precisione, suscitando emozioni profonde tra gli spettatori.

La folla ha risposto con applausi calorosi e espressioni di gratitudine, riconoscendo il loro impegno e la loro dedizione alla comunità.

Il presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta, Renzo Testolin, ha sottolineato l'importanza storica e culturale degli Alpini nella regione affermando: "La storia degli Alpini continua a essere la storia della Valle d'Aosta". Ha poi evidenziato come i luoghi che un tempo erano stati teatro delle prime presenze militari degli Alpini ora si siano trasformati in centri di cultura e sviluppo del territorio. Ha citato esempi come il Museo Archeologico regionale e il suo centro espositivo presso l'ex Caserma Challand, il Forte di Bard, che svolge un ruolo chiave nella promozione culturale e sociale, e la futura apertura della nuova sede dell'Università della Valle d'Aosta nell'ex Caserma Testa Fochi, che si prevede sarà un importante punto di riferimento per la formazione dei giovani.

Questi luoghi - ha aggiunto - simboleggiano un passaggio di testimone cruciale, che collega il passato storico degli Alpini alla loro costante presenza nella Valle d'Aosta. Gli alpini portano con sé valori di solidarietà, servizio e dedizione alla comunità, e questo raduno ha evidenziato quanto sia forte il loro legame con la regione e con il futuro.

L'evento è stato una celebrazione indimenticabile di 150 anni di storia alpina, ma ha anche proiettato la comunità verso un futuro brillante e promettente.